נבחרת קוסובו ניצחה 0:1 את אירלנד בליגת האומות

הרכבים וציונים

הערב (חמישי) נפתח קמפיין ליגת האומות 2026/27 עבור נבחרות הבית הישראלי בדרג ב'. בזמן שחניכיו של רן בן שמעון רשמו הפסד 3:1 לנבחרת אוסטריה, בפרישטינה נערך משחק הפתיחה המקביל של בית השלישי. נבחרת קוסובו אירחה את אירלנד למפגש ראשון אי פעם בין שתי המדינות שהסתיים בניצחון 0:1 לזכות המארחת.

החבורה המקומית הכתיבה את הקצב והפעילה לחץ על השער של קאווין קלהר. ג'ייסון מולמבי ודארה אושיי נאלצו להרחיק כדורים מקו השער בעקבות ניסיונות של ודאט מוריצ'י וולדין הודג'ה. במחצית השנייה המארחת המשיכה ליזום ורשמה החמצה של אדון ז'גרובה לאחר פעולה של באטון זאברג'ה, אך בדקה ה-84 באה על שכרה. מולמבי הסיט כדור למשקוף ומוריצ'י השתלט על הריבאונד כדי לנגוח מקרוב פנימה ולקבוע את תוצאת המשחק.

מהעבר השני, האורחת מיעטה לצאת קדימה והתמקדה בניסיונות למנוע התקפות מתפרצות. צ'ידוזי אוגבנה החמיץ הזדמנות כשבעט מעל השער ונגיחה של טרוי פארוט בתחילת המחצית השנייה נעצרה אצל השוער אריאנט מוריץ'. ההפסד מעמיק את המאזן השלילי של הירוקים במשחקי חוץ שעומד כעת על ניצחון בודד בשבעת משחקיהם האחרונים. קלהר אמנם רשם מספר עצירות חשובות, אך קבוצתו נותרה ללא נקודות.

במחזור הבא יתקיימו מפגשים מסקרנים במסגרת הבית. נבחרת ישראל תפגוש את אירלנד למשחק מתוח בצל כל מה שהתרחש סביב שתי המדינות בתקופה האחרונה. במקביל, קוסובו שרשמה שמונה ניצחונות ב-11 משחקי הבית האחרונים שלה תעמוד למבחן משמעותי ותנסה להמשיך במומנטום החיובי כשתצא למשחק חוץ מאתגר מול אוסטריה.