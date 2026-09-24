נבחרת קוסובו ניצחה 0:1 את אירלנד בליגת האומות

מוריץ'
דלובה
קרסניקי
חג'דארי
וויוודה
גלאפני
אמרלאהו
הודזה
זברגיה
ז'גרובה
מוריצ'י
קרסניקי
ראשיצה
קלהר
אובראיין
איגן
אושיי
אבנקווה
סקיילס
נייט
מולאמבי
אזז
אובנה
פארוט
מוילן
הערב (חמישי) נפתח קמפיין ליגת האומות 2026/27 עבור נבחרות הבית הישראלי בדרג ב'. בזמן שחניכיו של רן בן שמעון רשמו הפסד 3:1 לנבחרת אוסטריה, בפרישטינה נערך משחק הפתיחה המקביל של בית השלישי. נבחרת קוסובו אירחה את אירלנד למפגש ראשון אי פעם בין שתי המדינות שהסתיים בניצחון 0:1 לזכות המארחת.
החבורה המקומית הכתיבה את הקצב והפעילה לחץ על השער של קאווין קלהר. ג'ייסון מולמבי ודארה אושיי נאלצו להרחיק כדורים מקו השער בעקבות ניסיונות של ודאט מוריצ'י וולדין הודג'ה. במחצית השנייה המארחת המשיכה ליזום ורשמה החמצה של אדון ז'גרובה לאחר פעולה של באטון זאברג'ה, אך בדקה ה-84 באה על שכרה. מולמבי הסיט כדור למשקוף ומוריצ'י השתלט על הריבאונד כדי לנגוח מקרוב פנימה ולקבוע את תוצאת המשחק.
מהעבר השני, האורחת מיעטה לצאת קדימה והתמקדה בניסיונות למנוע התקפות מתפרצות. צ'ידוזי אוגבנה החמיץ הזדמנות כשבעט מעל השער ונגיחה של טרוי פארוט בתחילת המחצית השנייה נעצרה אצל השוער אריאנט מוריץ'. ההפסד מעמיק את המאזן השלילי של הירוקים במשחקי חוץ שעומד כעת על ניצחון בודד בשבעת משחקיהם האחרונים. קלהר אמנם רשם מספר עצירות חשובות, אך קבוצתו נותרה ללא נקודות.
במחזור הבא יתקיימו מפגשים מסקרנים במסגרת הבית. נבחרת ישראל תפגוש את אירלנד למשחק מתוח בצל כל מה שהתרחש סביב שתי המדינות בתקופה האחרונה. במקביל, קוסובו שרשמה שמונה ניצחונות ב-11 משחקי הבית האחרונים שלה תעמוד למבחן משמעותי ותנסה להמשיך במומנטום החיובי כשתצא למשחק חוץ מאתגר מול אוסטריה.
ולדן הודז'ה הגיע להזדמנות מצוינת, אך הבעיטה שלו מקצה הרחבה חלפה מעט ליד הקורה הימנית.
שער! קוסובו עלתה ליתרון 0:1: ודאט מוריצ'י השתלט על הכדור החוזר בתוך רחבת החמש, נגח אותו למרכז השער והעלה את קוסובו ליתרון.
פרנקו פודה ביצע חילוף נוסף, כשהכניס את מילוט רשיצה במקומו של באטון זאברג'ה.
ארמאל קרסניקי נכנס למגרש במקומו של אדון ז'גרובה.
עבירה של ג'יימס אבנקווה מאירלנד זיכתה אותו בכרטיס, והשופט לורנס ויסר שלף לעברו את הצהוב.
ג'ייסון מולמבי מאירלנד ביצע תיקול חריף, ולורנס ויסר לא היסס לשלוף לעברו כרטיס צהוב.
צ'ידוזי אוגבנה ירד מהמגרש, ובמקומו נכנס ג'ק מוילן.
לאחר שהחלוץ ודאט מוריצ'י הוריד את הכדור ולדין הודג'ה, האחרון ניסה לבעוט בנגיעה, אך שלח את הכדור מעל השער.
טרוי פארוט קיבל כדור עומק, השתלט ברחבה ובעט לעבר הפינה השמאלית, אך הבעיטה הייתה חלשה מדי ואריאנט מוריץ' עצר בקלות.
ולדין הודז'ה הגיע ראשון לכדור רוחב מדויק בתוך הרחבה ונגח לכיוון הפינה הימנית העליונה, אך קאוין קלהר סיפק הצלה נהדרת והדף את הכדור.
אדון ז'גרובה החליט לבעוט לעבר השער, אך הבעיטה שלו נבלמה על ידי ג'ייק או'בריאן ולא סיכנה את השוער.
ודאט מוריצ'י ניסה את מזלו שנמצא בתוך הרחבה, אך שחקן ההגנה מקוסבו איכשהו לבלום את הבעיטה ולמנוע ממנו לסכן את השער.
צ'ידוזי אוגבנה מצא שטח בתוך הרחבה ושיגר בנגיעה הראשונה בעיטה שחלפה גבוה מעל המשקוף.
אדון ז'גרובה הגביה את הכדור החופשי ומצא את ודאט מוריצ'י באיזור הקורה הרחוקה, אך הנגיחה החלשה שלו נקלטה בקלות אצל קאווין קלהר.
ג'יימס אבאנקווה נותר חופשי לחלוטין באגף ימין, דהר לתוך הרחבה ומצא את צ'ידוזי אוגבנה. האחרון בעט בנגיעה הראשונה, אך סובב את הכדור מעל המשקוף.
ודאט מוריצ'י הגיע לכדור שהכניס אדון ז'גרובה לרחבה, אך הבעיטה הייתה חלשה מדי כדי לסכן את קאווין קלהר.