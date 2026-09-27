מחצית: אוסטריה - קוסובו 0:2

הרכבים וציונים

נבחרת קוסובו ונבחרת אוסטריה נפגשות בשעה זו במסגרת המחזור השני של הבית הישראלי בליגת האומות של אופ"א, כששתיהן מגיעות למפגש אחרי ניצחונות במחזור הפתיחה. אוסטריה גברה 1:3 על ישראל, בעוד קוסובו ניצחה 0:1 את אירלנד.

אוסטריה פתחה את הקמפיין עם ניצחון על החבורה של רן בן שמעון במשחק שבו כבשה פעמיים בדקות האחרונות, לאחר שהנבחרת נותרה בעשרה שחקנים למשך רוב המחצית השנייה. אוסטריה לא הפסידה ב-15 משחקי הבית האחרונים שלה, עם 12 ניצחונות ושלוש תוצאות תיקו, ולא נוצחה בבית בליגת B מאז ספטמבר 2020. מנגד, היא לא שמרה על שער נקי בששת משחקיה התחרותיים האחרונים.

קוסובו רשמה גם היא פתיחה חיובית, עם ניצחון על האירים הודות לשער מאוחר. הנבחרת עדיין ממתינה להופעה ראשונה בטורניר גדול, אך מחזיקה בדירוג פיפ"א הגבוה בתולדותיה, מקום 77, ולא פוסלת אפשרות לעלות לדרג הבכיר. קוסובו מגיעה למשחק עם שלושה ניצחונות חוץ רצופים במשחקים תחרותיים, ובקמפיין הקודם של ליגת האומות ניצחה בשני משחקי החוץ שהשלימה.

זהו המפגש הראשון אי פעם בין אוסטריה לקוסובו, כך שאין היסטוריית משחקים קודמים בין הנבחרות. מבחינת הנתונים, אוסטריה לא ספגה יותר משער אחד במשחק בית מאז אוקטובר 2023, ובחמשת משחקיה האחרונים נכבש שער אחרי הדקה ה-85. מנגד, רק בשלושה מתוך 11 משחקיה הבינלאומיים האחרונים של קוסובו כבשו שתי הנבחרות, והיא כבשה אחרי הדקה ה-60 בשישה משבעת משחקיה האחרונים.