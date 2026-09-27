מחצית: אוסטריה - קוסובו 0:2

צבישיצקי
אפנגרובר
דאנזו
וראטשניג
וובר
שלאגר
ואנר
זייולד
וימר
שמיד
אדאמו
מוריץ'
דלובה
קרסניקי
ברישה
וויוודה
גלאפני
הודזה
אמרלאהו
קרסניקי
זברגיה
מוריצ'י
נבחרת קוסובו ונבחרת אוסטריה נפגשות בשעה זו במסגרת המחזור השני של הבית הישראלי בליגת האומות של אופ"א, כששתיהן מגיעות למפגש אחרי ניצחונות במחזור הפתיחה. אוסטריה גברה 1:3 על ישראל, בעוד קוסובו ניצחה 0:1 את אירלנד.
אוסטריה פתחה את הקמפיין עם ניצחון על החבורה של רן בן שמעון במשחק שבו כבשה פעמיים בדקות האחרונות, לאחר שהנבחרת נותרה בעשרה שחקנים למשך רוב המחצית השנייה. אוסטריה לא הפסידה ב-15 משחקי הבית האחרונים שלה, עם 12 ניצחונות ושלוש תוצאות תיקו, ולא נוצחה בבית בליגת B מאז ספטמבר 2020. מנגד, היא לא שמרה על שער נקי בששת משחקיה התחרותיים האחרונים.
קוסובו רשמה גם היא פתיחה חיובית, עם ניצחון על האירים הודות לשער מאוחר. הנבחרת עדיין ממתינה להופעה ראשונה בטורניר גדול, אך מחזיקה בדירוג פיפ"א הגבוה בתולדותיה, מקום 77, ולא פוסלת אפשרות לעלות לדרג הבכיר. קוסובו מגיעה למשחק עם שלושה ניצחונות חוץ רצופים במשחקים תחרותיים, ובקמפיין הקודם של ליגת האומות ניצחה בשני משחקי החוץ שהשלימה.
זהו המפגש הראשון אי פעם בין אוסטריה לקוסובו, כך שאין היסטוריית משחקים קודמים בין הנבחרות. מבחינת הנתונים, אוסטריה לא ספגה יותר משער אחד במשחק בית מאז אוקטובר 2023, ובחמשת משחקיה האחרונים נכבש שער אחרי הדקה ה-85. מנגד, רק בשלושה מתוך 11 משחקיה הבינלאומיים האחרונים של קוסובו כבשו שתי הנבחרות, והיא כבשה אחרי הדקה ה-60 בשישה משבעת משחקיה האחרונים.
שער! אוסטריה עלתה ל-0:2: האוסטרים יצאו להתקפה מתפרצת קטלנית. שלאגר הוביל כדור ומסר כדור עומק נפלא לווימר שדהר לבד אל השער, לבסוף הוא פרגן לג'וניור אדאמו שכבש מול שער חשוף
מצב מצוין לאוסטריה! פטריק ווימר קיבל כדור בצד ימין שהוא לבד לגמרי, הקשר נכנס לרחבה ומסר לפאול ואנר שהתמהמה והגנת קוסובו הצליחה לבלום את הבעיטה שלו
שער! אוסטריה עלתה ל-0:1: רומנו שמיד ניגש להרים כדור חופשי, דייויד אפנגרובר התרומם מעל כולם ונגח לרשת
צהוב גם לקוסובו! רון ראצ'י קיבל את הכרטיס לאחר עבירה מסוכנת על קסאבר שלאגר
כרטיס ראשון במשחק! דנסו קיבל את הצהוב לאחר כניסה חזקה
מצב גם בצד השני. כדור קרן של אוסטריה הגיע לקווין דנסו שנגח לשער, אך הכדור שלו נבלם בהגנת קוסובו
מצב מסוכן לקוסובו! האורחים יצאו למתפרצת, ודאט מוריצ'י הוביל את הכדור ומסר לבאטון זאברג'ה שהחזיר לו, החלוץ מצא את עצמו לבד לגמרי מול השוער, אך רשם החמצת ענק כשבעט מעל המסגרת
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