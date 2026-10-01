דקה 34: אירלנד - אוסטריה 0:1

הרכבים וציונים

במסגרת המחזור השלישי בבית 3 של דרג ב’ בליגת האומות, נבחרת אירלנד מארחת בשעה זו בדבלין את נבחרת אוסטריה. שתי הנבחרות ניצחו את ישראל בקמפיין הנוכחי, כשהאוסטרים גברו 1:3 בבית והאירים סיימו עם 0:3 בחוץ. שתיהן גם שיחקו נגד הנבחרת הנוספת בבית, קוסובו, שהצליחה לגבור על האירים 0:1 אך הפסידה בווינה 3:1.

הנבחרת של ראלף ראנגניק, מגיעה לאחר מונדיאל 2026 שבו הצליחה להעפיל לשלב הנוקאאוט, שם הודחה על ידי אלופת העולם שבדרך, ספרד. בקמפיין ליגת האומות הקודם, האוסטרים סיימו במקום השני בבית 2 בדרג ב’, שתי נקודות מתחת לנורבגיה, מה שסידר להם דו קרב בפלייאוף העלייה לדרג א’ עם סרביה, אותו הפסידו 3:1 בסיכום שני המשחקים.

האירים, שבמהלך פגרת הנבחרות הנוכחית התעסקו בהכל חוץ מבכדורגל, לא העפילו לטורניר גדול מאז יורו 2016 וירצו לחזור לטורניר ב-2028, בו יארחו 8 משחקים. הנבחרת של היימיר הלגרימסון סיימה במקום השלישי בבית 1 של דרג ב’, מאחורי אנגליה ויוון כשמקום זה הוליך למשחקי פלייאוף על ההישארות בדרג, אותם ניצחו 2:4 מול נבחרת בולגריה ונשארו בדרג.

הפעם האחרונה ששתי הנבחרות נפגשו הייתה במוקדמות מונדיאל 2018. אז אירלנד ניצחה 0:1 בווינה משער של ג’יימס מקלין, כשבמשחק השני בדבלין, האוסטרים עלו ליתרון משער של מרטין הינטרגר בדקה ה-41, כשג’ונתן וולטרס השיג שוויון דרמטי בדקה ה-85. סך הכל, המאזן בין שתי הנבחרות בכל הזמנים עומד על ניצחון אחד לכל צד ושתי תוצאות תיקו.