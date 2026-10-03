מחצית: ספרד - צ'כיה 0:2

הרכבים וציונים

ספרד מארחת בשעה זו את צ'כיה באוביידו במסגרת המחזור השלישי בבית 3 של דרג א' בליגת האומות. לה רוחה מגיעה להתמודדות כשהיא מושלמת עם שש נקודות משני משחקים ורוצה להמשיך לבסס את מעמדה בפסגת הבית, בעוד האורחת עדיין מחפשת את הנקודה הראשונה שלה בקמפיין.

הנבחרת של לואיס דה לה פואנטה פתחה את המפעל בצורה מצוינת עם 2:3 בחוץ על אנגליה, ולאחר מכן העלתה הילוך עם 1:4 מרשים על קרואטיה. לאמין ימאל נמצא במרכז העניינים עם שלושה שערים ובישול בשני המחזורים הראשונים, כולל צמד ובישול מול הקרואטים, והכוכב של ברצלונה ינסה להמשיך את הפתיחה הנהדרת שלו גם הערב. אלופת העולם מגיעה כפייבוריטית ברורה על הנייר, אך תרצה להימנע משאננות ולהשלים ניצחון שלישי ברציפות.

מן העבר השני, צ'כיה מגיעה אחרי פתיחת קמפיין מאכזבת וללא נקודות. היא פתחה עם הפסד 2:1 בבית לקרואטיה ולאחר מכן נכנעה 2:0 לאנגליה, כך שהיא יודעת שהפסד שלישי ברציפות עלול להרחיק אותה משמעותית מהמאבק בבית כבר בשלב מוקדם. האורחת תקווה להפתיע את אחת הנבחרות שנמצאות בכושר הטוב ביותר ביבשת.

המפגש האחרון בין הנבחרות נערך בליגת האומות ב-2022, אז הספרדים ניצחו 0:2 משערים של קרלוס סולר ופאבלו סראביה. שבוע קודם לכן השתיים נפרדו ב-2:2 בפראג, כשספרד נאלצה לחזור פעמיים מפיגור. לה רוחה לא הפסידה לצ'כים בשבעת המפגשים האחרונים בין הנבחרות, בהם רשמה חמישה ניצחונות ושתי תוצאות תיקו.