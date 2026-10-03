מחצית: ספרד - צ'כיה 0:2

ראיה
פרסנדה קוראיזה
לה נורמן
לאפורט
גרסיה
הרננדס
פדרי
ימאל
אולמו
באאנה
פרננדס
קינסקי
חלופק
קרייצ'י
סאצק
סלמה
קראל
מצ'ק
אמברוס
רדוסטא
לינגר
חלוז'ק
ספרד מארחת בשעה זו את צ'כיה באוביידו במסגרת המחזור השלישי בבית 3 של דרג א' בליגת האומות. לה רוחה מגיעה להתמודדות כשהיא מושלמת עם שש נקודות משני משחקים ורוצה להמשיך לבסס את מעמדה בפסגת הבית, בעוד האורחת עדיין מחפשת את הנקודה הראשונה שלה בקמפיין.
הנבחרת של לואיס דה לה פואנטה פתחה את המפעל בצורה מצוינת עם 2:3 בחוץ על אנגליה, ולאחר מכן העלתה הילוך עם 1:4 מרשים על קרואטיה. לאמין ימאל נמצא במרכז העניינים עם שלושה שערים ובישול בשני המחזורים הראשונים, כולל צמד ובישול מול הקרואטים, והכוכב של ברצלונה ינסה להמשיך את הפתיחה הנהדרת שלו גם הערב. אלופת העולם מגיעה כפייבוריטית ברורה על הנייר, אך תרצה להימנע משאננות ולהשלים ניצחון שלישי ברציפות.
מן העבר השני, צ'כיה מגיעה אחרי פתיחת קמפיין מאכזבת וללא נקודות. היא פתחה עם הפסד 2:1 בבית לקרואטיה ולאחר מכן נכנעה 2:0 לאנגליה, כך שהיא יודעת שהפסד שלישי ברציפות עלול להרחיק אותה משמעותית מהמאבק בבית כבר בשלב מוקדם. האורחת תקווה להפתיע את אחת הנבחרות שנמצאות בכושר הטוב ביותר ביבשת.
המפגש האחרון בין הנבחרות נערך בליגת האומות ב-2022, אז הספרדים ניצחו 0:2 משערים של קרלוס סולר ופאבלו סראביה. שבוע קודם לכן השתיים נפרדו ב-2:2 בפראג, כשספרד נאלצה לחזור פעמיים מפיגור. לה רוחה לא הפסידה לצ'כים בשבעת המפגשים האחרונים בין הנבחרות, בהם רשמה חמישה ניצחונות ושתי תוצאות תיקו.
שער! ספרד עלתה ל-0:2: אלופת העולם המשיכה לשלוט ויצאה קדימה עם הרבה שחקנים, הפעם הכדור היה אצל פדרי שרץ לעומק ודווקא שחקן ההגנה של צ'כיה נגע בכדור ובטעות מסר את הכדור לרודרי שהצטרף נפלא אל הרחבה, סיים בצורה נהדרת והכפיל את היתרון של לה רוחה
אחרי חילופי מסירות בין הקישור הספרדי, פדרי קיבל את הכדור ברחבה והעביר רוחב נפלא לדני אולמו שהצטרף טוב להתקפה וממצב קורץ, הוא בעט בעצמה למסגרת, אבל שוב קינסקי מנע מהכדור להיכנס
הספרדים הגיעו למצב נוסף, כאשר בקרן הכדור הוגבה לרחבה ואמריק לאפורט נגח ופספס את המסגרת של קינסקי
הצ'כים יצאו להתקפה נדירה, אונדריי לינגר ניסה את כוחו עם בעיטת מטווח רחוק, שהלכה מעל השער
רודרי הוציא התקפה נוספת של לה רוחה, הוא מסר לאלכס באאנה שקיבל את הכדור באגף השמאלי, גבר על השומר שלו, חתך לכיוון המרכז ובעט כדור למרכז המסגרת, אנטונין קינסקי הגיב טוב ועצר
שער! ספרד עלתה ליתרון 0:1: אלופת העולם פתחה בצורה מצוינת, השליטה בכדור והלחץ הגבוה עזר לה על מנת להגיע למצב, כשדני אולמו מצא את לאמין ימאל, שחתך נהדר לכיוון המרכז ומסף הרחבה שיגר כדור נפלא אל הרשת
ואסיליוס פוטיאס שרק לפתיחת ההתמודדות