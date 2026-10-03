דקה 32: קרואטיה - אנגליה 2:0

הרכבים וציונים

קרואטיה מארחת בשעה זו את אנגליה באצטדיון ברייקה במסגרת המחזור השלישי בבית 3 של דרג א' בליגת האומות. שתי הנבחרות מגיעות להתמודדות עם שלוש נקודות משני משחקים, כשספרד פתחה פער בפסגת הבית והמפגש הישיר הופך לחשוב עבור שתיהן במאבק על המשך הדרך במפעל.

קרואטיה פתחה את הקמפיין עם 1:2 בחוץ על צ'כיה, אך במחזור השני ספגה 4:1 כואב מספרד ונעצרה אחרי הפתיחה החיובית. המארחת תנסה לנצל את המשחק הביתי כדי לחזור למסלול ולצבור שלוש נקודות חשובות, במיוחד אחרי היכולת החלשה שהציגה מול הספרדים. הקרואטים יודעים שאיבוד נקודות נוסף עלול לסבך אותם במאבק על המקום השני בבית.

מן העבר השני, אנגליה של תומאס טוכל פתחה את הקמפיין עם הפסד 3:2 לספרד, אך התאוששה במחזור השני עם 0:2 בחוץ על צ'כיה. אנתוני גורדון והארי קיין כבשו עבור שלושת האריות בשני המשחקים הראשונים שלהם במפעל, והאורחת תנסה כעת לחבר ניצחון שני ברציפות. אחרי השיפור שהציגה במחזור האחרון, האנגלים רוצים להמשיך במומנטום ולהשיג תוצאה טובה במשחק חוץ לא פשוט.

המפגש האחרון בין הנבחרות נערך ביוני האחרון במסגרת מונדיאל 2026, אז אנגליה ניצחה 2:4. גם ביורו 2020 ניצחו האנגלים 0:1, ובמפגש שקדם לכך בליגת האומות ב-2018 הם גברו 1:2. מנגד, אחד הזיכרונות הגדולים של הקרואטים מהיריבות הזו הגיע בחצי גמר מונדיאל 2018, אז ניצחו 1:2 לאחר הארכה והעפילו לגמר.