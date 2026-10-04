דקה 44: קוסובו - אוסטריה 0:0

סאיפי
ראצ'י
וויוודה
קרסניקי
הודזה
דלובה
ז'גרובה
אבדולאהו
גלאפני
זברגיה
מוריצ'י
שלגר
פוש
דאנזו
בקר
פראס
זייולד
שלאגר
וימר
ליימר
שמיד
גרגוריץ'
המחזור הרביעי של הבית הישראלי בליגת האומות יוצא לדרך בשעה זו, כשקוסובו ואוסטריה נפגשות לקרב מסקרן בבית 3 של דרג ב’, כאשר שתי הנבחרות מגיעות עם מטרות ברורות להמשך הקמפיין. אוסטריה, שמוליכה את הבית, רוצה לעשות צעד נוסף לעבר הבטחת המקום הראשון והעלייה, בעוד קוסובו מקווה לנצל את יתרון הביתיות ולשמור על עצמה בתמונת המאבק.
קוסובו מגיעה להתמודדות לאחר ה-0:0 מול ישראל, תוצאה שהותירה אותה עם ארבע נקודות בשלושה משחקים – ניצחון, תיקו והפסד. עבור הקוסוברים מדובר בתוצאה מאכזבת במידה מסוימת, במיוחד לאחר שאוסטריה איבדה גם היא נקודות באותו מחזור. כעת הם חוזרים הביתה למשחק שנחשב לקשה ביותר מבין משחקיהם שנותרו, אך יכולים לשאוב עידוד מהמאזן הביתי: קוסובו הפסידה רק פעם אחת ב-11 משחקי הבית האחרונים שלה, בהם רשמה שמונה ניצחונות ושתי תוצאות תיקו.
אוסטריה, מנגד, עדיין ללא הפסד בליגת האומות, עם שני ניצחונות ותיקו בשלושת המחזורים הראשונים. הנבחרת של ראלף ראנגניק נקלעה במחזור האחרון לפיגור 2:0 מול אירלנד, אך הצליחה לחזור למשחק ולסיים ב-2:2. האוסטרים נמצאים ברצף של שבעה משחקים ללא הפסד, כולל חמישה ניצחונות ושתי תוצאות תיקו במסגרת ליגת האומות בדרג ב'. גם משחקי החוץ האחרונים מעניקים להם ביטחון, עם שלושה ניצחונות בארבעת משחקי החוץ האחרונים. ניצחון נוסף הערב יקרב אותם משמעותית למקום הראשון בבית.
זהו המפגש השני בלבד בין קוסובו לאוסטריה, כאשר במשחק הראשון ביניהן, שנערך לפני שמונה ימים, האוסטרים ניצחו 1:3. גם המספרים לקראת ההתמודדות מצביעים על אפשרות למשחק עם מעט שערים: קוסובו לא הצליחה לכבוש בשמונה מתוך עשרת ההפסדים האחרונים שלה, חמישה מששת משחקי הבית האחרונים שלה הסתיימו עם פחות מ-2.5 שערים, וכך גם תשעה מתוך 13 משחקי החוץ האחרונים של אוסטריה. מנגד, שישה מתוך שמונת הניצחונות האחרונים של האוסטרים הגיעו בהפרש של שני שערים ומעלה. במוקד מבחינת הקוסוברים נמצא ודאט מוריצ’י, שמרבה לכבוש בבית, בעוד אצל האוסטרים מיכאל גרגוריץ' מגיע אחרי שער מול אירלנד ונמצא ברצף של 12 משחקים ללא הפסד כאשר הוא מבקיע.
רומאנו שמיד במפגן נחישות, הצליח לשמור על הכדור אצלו ברגל ולהגביה לרחבה ניסיון שהורחק עד לקסאבר שלאגר, שהמתין בתוך רחבת ה-16 וניסה לכבוש בנגיעה, אך רגל של לומברד דלובה מנעה זאת ושלחה את ההזדמנות לקרן
קווין דאנסו כמעט כבש שער בטעות! קרן אוסטרית הוגבהה לרחבה הקוסוברית, שניסתה להרחיק, אך הכדור פגע בבלם ושלחה את ההזדמנות מעט מעל המסגרת. הרבה מזל למארחת
אלכסנדר פראס, שפעיל מאוד מפתיחת המשחק, ניסה את מזלו מרחוק בבעיטה חזקה, שטוחה ומדויקת לעבר השער, אבל סאייפי זינק בזמן וקלט את הכדור
התגובה של אוסטריה הגיעה במהירות, כשגם היא הגיעה למצב מסוכן כשהגבהה של שטפן פוש מצאה את הראש של הקפטן מיכאל גרגוריץ', שנגח לעבר השער וסחט הצלה מאמיר סאייפי
ההזדמנות הראשונה הגיעה מהמארחת, שניצלה את משטח הדשא הלא רגיל לטובתה, כשהניעה כדור על הקרקע עד מצד ימין על לדיון גאלופי, שהמתין בצד השמאלי והכניס כדור רוחב אל ולדין הודז'ה, ששלח בנגיעה את הבעיטה החוצה
השופט אנטוניו נוברה הוציא את ההתמודדות לדרך! אוסטריה תגדיל את הפער בפסגה או שקוסובו תשתווה אליה במספר הנקודות?