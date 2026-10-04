דקה 44: קוסובו - אוסטריה 0:0

הרכבים וציונים

המחזור הרביעי של הבית הישראלי בליגת האומות יוצא לדרך בשעה זו, כשקוסובו ואוסטריה נפגשות לקרב מסקרן בבית 3 של דרג ב’, כאשר שתי הנבחרות מגיעות עם מטרות ברורות להמשך הקמפיין. אוסטריה, שמוליכה את הבית, רוצה לעשות צעד נוסף לעבר הבטחת המקום הראשון והעלייה, בעוד קוסובו מקווה לנצל את יתרון הביתיות ולשמור על עצמה בתמונת המאבק.

קוסובו מגיעה להתמודדות לאחר ה-0:0 מול ישראל, תוצאה שהותירה אותה עם ארבע נקודות בשלושה משחקים – ניצחון, תיקו והפסד. עבור הקוסוברים מדובר בתוצאה מאכזבת במידה מסוימת, במיוחד לאחר שאוסטריה איבדה גם היא נקודות באותו מחזור. כעת הם חוזרים הביתה למשחק שנחשב לקשה ביותר מבין משחקיהם שנותרו, אך יכולים לשאוב עידוד מהמאזן הביתי: קוסובו הפסידה רק פעם אחת ב-11 משחקי הבית האחרונים שלה, בהם רשמה שמונה ניצחונות ושתי תוצאות תיקו.

אוסטריה, מנגד, עדיין ללא הפסד בליגת האומות, עם שני ניצחונות ותיקו בשלושת המחזורים הראשונים. הנבחרת של ראלף ראנגניק נקלעה במחזור האחרון לפיגור 2:0 מול אירלנד, אך הצליחה לחזור למשחק ולסיים ב-2:2. האוסטרים נמצאים ברצף של שבעה משחקים ללא הפסד, כולל חמישה ניצחונות ושתי תוצאות תיקו במסגרת ליגת האומות בדרג ב'. גם משחקי החוץ האחרונים מעניקים להם ביטחון, עם שלושה ניצחונות בארבעת משחקי החוץ האחרונים. ניצחון נוסף הערב יקרב אותם משמעותית למקום הראשון בבית.

זהו המפגש השני בלבד בין קוסובו לאוסטריה, כאשר במשחק הראשון ביניהן, שנערך לפני שמונה ימים, האוסטרים ניצחו 1:3. גם המספרים לקראת ההתמודדות מצביעים על אפשרות למשחק עם מעט שערים: קוסובו לא הצליחה לכבוש בשמונה מתוך עשרת ההפסדים האחרונים שלה, חמישה מששת משחקי הבית האחרונים שלה הסתיימו עם פחות מ-2.5 שערים, וכך גם תשעה מתוך 13 משחקי החוץ האחרונים של אוסטריה. מנגד, שישה מתוך שמונת הניצחונות האחרונים של האוסטרים הגיעו בהפרש של שני שערים ומעלה. במוקד מבחינת הקוסוברים נמצא ודאט מוריצ’י, שמרבה לכבוש בבית, בעוד אצל האוסטרים מיכאל גרגוריץ' מגיע אחרי שער מול אירלנד ונמצא ברצף של 12 משחקים ללא הפסד כאשר הוא מבקיע.