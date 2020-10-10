דקה 75: ריאל מדריד - ויאריאל 0:1

קורטואה
קונאטה
רודיגר
אלכסנדר-ארנולד
קרראס
ואלוורדה
צ'ואמני
בלינגהאם
גולר
דיומנדה
אמבפה
קוקורייה
ז'וניור
גולאצ'י
נבארו
פוית
וייגה
פרימן
קרדונה
קומסאניה
מוליירו
גיי
פרס
אחומאש
ריאל מדריד מארחת בשעה זו את ויאריאל (שידור חי בערוץ ONE) בסנטיאגו ברנבאו במסגרת המחזור השמיני בליגה הספרדית, כשהיא מחפשת ניצחון חשוב שיחזיר אותה למסלול לאחר פתיחת עונה מאכזבת. הבלאנקוס רוצים לשמור על המאזן המושלם שלהם בבית ולהימנע מאיבוד נקודות נוסף במאבק מול ברצלונה, בעוד הצוללת הצהובה מגיעה לאחר שני ניצחונות רצופים ותקווה להמשיך במומנטום גם מול אחת היריבות הקשות בליגה.
החבורה של ז'וזה מוריניו יצאה לפגרת הנבחרות כשהיא במקום הרביעי בטבלה, במרחק שש נקודות מהמוליכה מקטלוניה, לאחר שרשמה חמישה ניצחונות ושני הפסדים בשבעת המחזורים הראשונים. זו הפעם הראשונה מאז עונת 2014/15 שריאל מפסידה פעמיים בשבעת משחקי הליגה הראשונים שלה, נתון שמעיב על החזרה המתוקשרת של המאמן הפורטוגלי. עם זאת, בברנבאו הסיפור שונה לחלוטין: ריאל ניצחה בששת משחקי הבית האחרונים שלה בליגה, ובכל אחד מארבעת האחרונים כבשה ארבעה שערים, הישג שלא רשמה מאז פברואר 2016. כשהקלאסיקו הראשון של העונה מתקרב בהמשך החודש, במדריד יודעים שאין עוד הרבה מקום לטעויות.
מנגד, ויאריאל של איניגו פרס התקשתה להיכנס לקצב בתחילת העונה, אך הגיעה לפגרת הנבחרות לאחר שני ניצחונות רצופים בתוצאה 1:3. הצוללת הצהובה מחזיקה במאזן של שני ניצחונות, שתי תוצאות תיקו ושלושה הפסדים, ולמרות שיצרה מצבים בשווי של 16.5 שערים צפויים, הנתון השלישי בטיבו בליגה, אך היא משלמת מחיר כבד על בעיות בהגנה. ויאריאל עדיין לא שמרה על שער נקי העונה בליגה, ובמשחקי החוץ הרצף השלילי ארוך אף יותר, עם עשרה משחקים רצופים שבהם ספגה. בנוסף, היא ניצחה רק פעם אחת בשבעת משחקי החוץ האחרונים שלה, לצד ארבע תוצאות תיקו ושני הפסדים.
גם ההיסטוריה מעניקה יתרון ברור לריאל מדריד, שניצחה בארבעת המפגשים האחרונים בין הקבוצות ולא הפסידה לוויאריאל בששת האחרונים, עם חמישה ניצחונות ותיקו. הצוללת הצהובה הפסידה בברנבאו 18 פעמים במסגרת הליגה, יותר מאשר בכל אצטדיון חוץ אחר, והשיגה שם שני ניצחונות בלבד לצד שש תוצאות תיקו.
שער! ריאל מדריד עלתה ל-0:1: פדריקו ואלוורדה פרץ מהאגף אל המרכז והכניס מסירה חכמה לכיוונו של דיומנדה. שחקן הרכש הצעיר הסתובב ובעט בחדות כדור שטוח אל הפינה הרחוקה, בדרך לשער בכורה במדי הבלאנקוס
אלברטו מוליירו הצליח לבצע עוד דריבל טוב מול הגנת הבלאנקוס, אך הבעיטה שלו הייתה חלשה ולא מספיק מדויקת
כבר בנגיעה הראשונה שלו בכדור, ויניסיוס סיפק מסירה עם ה’פאלש’ לעברו של יאן דיומנדה שבעט בנגיעה בסמוך למסגרת השער
אחרי שלא פתח בהרכב לראשונה מאז חודש אפריל, ויניסיוס עלה מהספסל על חשבונו של אלכסנדר ארנולד
עם פתיחת המחצית השנייה, מארק קוקורייה עלה לכר הדשא במקומו של אלברו קרראס
לאחר דקות ארוכות ללא איום ממשי בשני צידי המגרש, ארדה גולר הרוויח כדור בתוך הרחבה, פינה את עצמו לבעיטה ובעט חזק מעל המשקוף
אלברטו מוליירו סיפק דריבל נהדר, חדר מהאגף השמאלי אל המרכז ובעט מסף הרחבה לא מספיק מדויק בשביל לבחון את טיבו קורטואה
טרנט אלכסנדר ארנולד שלח מסירת עומק אדירה לעברו של אמבפה, הצרפתי דהר לכיוון השער, חלף על פני נבארו אך נעצר אצל פטר גולאצ’י במצב קורץ נוסף שהסתיים ללא שער עבור הביתיים
פאו נבארו הוכשל על ידי ג’וד בלינגהאם, האנגלי ספג גם הוא כרטיס צהוב מוקדם
רנאטו וייגה ביצע כניסה חזקה על אנטוניו רודיגר בניסיון הלחץ הגבוהה ונכנס לפנקס בשלב מוקדם
מהלך קבוצתי נהדר של ריאל מדריד כמעט הסתיים ברשת. ארדה גולר הכניס צ’יפ נהדר לכיוונו של אלברו קרראס, המגן הוריד בנגיעה לקיליאן אמבפה שבעט מקרוב ונעצר בקורה
האורחת רשמה את האיום הראשון במשחק, כאשר פאפה גיי מצא את עצמו חופשי מכ-25 מטרים ובעט בעוצמה כדור שחלף ליד המסגרת
שופט המשחק, איסידרו דיאס, הוציא את ההתמודדות לדרך!