דקה 75: ריאל מדריד - ויאריאל 0:1

הרכבים וציונים

ריאל מדריד מארחת בשעה זו את ויאריאל (שידור חי בערוץ ONE) בסנטיאגו ברנבאו במסגרת המחזור השמיני בליגה הספרדית, כשהיא מחפשת ניצחון חשוב שיחזיר אותה למסלול לאחר פתיחת עונה מאכזבת. הבלאנקוס רוצים לשמור על המאזן המושלם שלהם בבית ולהימנע מאיבוד נקודות נוסף במאבק מול ברצלונה, בעוד הצוללת הצהובה מגיעה לאחר שני ניצחונות רצופים ותקווה להמשיך במומנטום גם מול אחת היריבות הקשות בליגה.

החבורה של ז'וזה מוריניו יצאה לפגרת הנבחרות כשהיא במקום הרביעי בטבלה, במרחק שש נקודות מהמוליכה מקטלוניה, לאחר שרשמה חמישה ניצחונות ושני הפסדים בשבעת המחזורים הראשונים. זו הפעם הראשונה מאז עונת 2014/15 שריאל מפסידה פעמיים בשבעת משחקי הליגה הראשונים שלה, נתון שמעיב על החזרה המתוקשרת של המאמן הפורטוגלי. עם זאת, בברנבאו הסיפור שונה לחלוטין: ריאל ניצחה בששת משחקי הבית האחרונים שלה בליגה, ובכל אחד מארבעת האחרונים כבשה ארבעה שערים, הישג שלא רשמה מאז פברואר 2016. כשהקלאסיקו הראשון של העונה מתקרב בהמשך החודש, במדריד יודעים שאין עוד הרבה מקום לטעויות.

מנגד, ויאריאל של איניגו פרס התקשתה להיכנס לקצב בתחילת העונה, אך הגיעה לפגרת הנבחרות לאחר שני ניצחונות רצופים בתוצאה 1:3. הצוללת הצהובה מחזיקה במאזן של שני ניצחונות, שתי תוצאות תיקו ושלושה הפסדים, ולמרות שיצרה מצבים בשווי של 16.5 שערים צפויים, הנתון השלישי בטיבו בליגה, אך היא משלמת מחיר כבד על בעיות בהגנה. ויאריאל עדיין לא שמרה על שער נקי העונה בליגה, ובמשחקי החוץ הרצף השלילי ארוך אף יותר, עם עשרה משחקים רצופים שבהם ספגה. בנוסף, היא ניצחה רק פעם אחת בשבעת משחקי החוץ האחרונים שלה, לצד ארבע תוצאות תיקו ושני הפסדים.

גם ההיסטוריה מעניקה יתרון ברור לריאל מדריד, שניצחה בארבעת המפגשים האחרונים בין הקבוצות ולא הפסידה לוויאריאל בששת האחרונים, עם חמישה ניצחונות ותיקו. הצוללת הצהובה הפסידה בברנבאו 18 פעמים במסגרת הליגה, יותר מאשר בכל אצטדיון חוץ אחר, והשיגה שם שני ניצחונות בלבד לצד שש תוצאות תיקו.