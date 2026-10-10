מחצית: ברצלונה - חטאפה 0:2

הרכבים וציונים

ברצלונה מארחת בשעה זו את חטאפה במסגרת המחזור השמיני בליגה הספרדית, כשהיא מקווה להמשיך את פתיחת העונה המושלמת שלה ולהשוות את שיא המועדון. הקטלונים יצאו לפגרת הנבחרות כשהם בפער של חמש נקודות בפסגה, וכעת הם רוצים לשמור על המומנטום הנהדר מול יריבה שמתקשה במיוחד במשחקי חוץ.

החבורה של האנזי פליק מגיעה להתמודדות בכושר יוצא מן הכלל, לאחר שניצחה 1:3 את סביליה במחזור הקודם למרות שנקלעה לפיגור מוקדם. ברצלונה ניצחה בכל שמונת משחקיה העונה בכל המסגרות, שבעה מהם בליגה, וכבשה לא פחות מ-31 שערים בשבעת מחזורי הליגה הראשונים, הנתון השני בטיבו בתולדות המפעל בשלב זה. בנוסף, מאז תחילת העונה שעברה ניצחו הקטלונים בכל 22 משחקי הבית שלהם בליגה, בשלושה אצטדיונים שונים, עם ממוצע מרשים של 3.23 שערים למשחק.

מנגד, חטאפה של חוסה בורדלאס מגיעה כשהיא נשענת בעיקר על משחק ההגנה שלה. האורחת ספגה שבעה שערים בלבד העונה, כשרק שלוש קבוצות בליגה הציגו נתון טוב יותר, אך בחלק ההתקפי היא מתקשה מאוד עם ארבעה שערי זכות בלבד. הניצחון 0:1 על מלאגה לפני הפגרה היה הראשון שלה אחרי שישה משחקים רצופים ללא ניצחון בכל המסגרות, ובמשחקי החוץ מצבה מדאיג במיוחד: לראשונה בתולדותיה בלה ליגה, חטאפה פתחה עונה עם שלושה הפסדי חוץ רצופים מבלי לכבוש אפילו שער אחד.

גם ההיסטוריה והמספרים נוטים באופן מובהק לטובת ברצלונה, שמעולם לא הפסידה לחטאפה במשחק בית במסגרת הליגה, עם 17 ניצחונות וארבע תוצאות תיקו. רק מול אלצ'ה אירחו הקטלונים יותר משחקי ליגה מבלי להפסיד. ברצלונה ניצחה בכל שמונת משחקי הבית האחרונים מול חטאפה, הרצף הארוך ביותר שלה במפגשים בין השתיים. בנוסף, 16 מתוך 18 ניצחונות הבית האחרונים שלה בליגה הושגו בהפרש של שני שערים לפחות, ובחמשת משחקי הליגה האחרונים שלה השער הראשון הגיע בתוך 20 דקות. מנגד, רק בשלושה מ-16 משחקי הליגה האחרונים של חטאפה שתי הקבוצות כבשו, והיא גם אחת הקבוצות שספגה הכי הרבה כרטיסים צהובים העונה, עם 20 כאלה.