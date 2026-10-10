מחצית: ברצלונה - חטאפה 0:2

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ברצלונה מארחת בשעה זו את חטאפה במסגרת המחזור השמיני בליגה הספרדית, כשהיא מקווה להמשיך את פתיחת העונה המושלמת שלה ולהשוות את שיא המועדון. הקטלונים יצאו לפגרת הנבחרות כשהם בפער של חמש נקודות בפסגה, וכעת הם רוצים לשמור על המומנטום הנהדר מול יריבה שמתקשה במיוחד במשחקי חוץ.
החבורה של האנזי פליק מגיעה להתמודדות בכושר יוצא מן הכלל, לאחר שניצחה 1:3 את סביליה במחזור הקודם למרות שנקלעה לפיגור מוקדם. ברצלונה ניצחה בכל שמונת משחקיה העונה בכל המסגרות, שבעה מהם בליגה, וכבשה לא פחות מ-31 שערים בשבעת מחזורי הליגה הראשונים, הנתון השני בטיבו בתולדות המפעל בשלב זה. בנוסף, מאז תחילת העונה שעברה ניצחו הקטלונים בכל 22 משחקי הבית שלהם בליגה, בשלושה אצטדיונים שונים, עם ממוצע מרשים של 3.23 שערים למשחק.
מנגד, חטאפה של חוסה בורדלאס מגיעה כשהיא נשענת בעיקר על משחק ההגנה שלה. האורחת ספגה שבעה שערים בלבד העונה, כשרק שלוש קבוצות בליגה הציגו נתון טוב יותר, אך בחלק ההתקפי היא מתקשה מאוד עם ארבעה שערי זכות בלבד. הניצחון 0:1 על מלאגה לפני הפגרה היה הראשון שלה אחרי שישה משחקים רצופים ללא ניצחון בכל המסגרות, ובמשחקי החוץ מצבה מדאיג במיוחד: לראשונה בתולדותיה בלה ליגה, חטאפה פתחה עונה עם שלושה הפסדי חוץ רצופים מבלי לכבוש אפילו שער אחד.
גם ההיסטוריה והמספרים נוטים באופן מובהק לטובת ברצלונה, שמעולם לא הפסידה לחטאפה במשחק בית במסגרת הליגה, עם 17 ניצחונות וארבע תוצאות תיקו. רק מול אלצ'ה אירחו הקטלונים יותר משחקי ליגה מבלי להפסיד. ברצלונה ניצחה בכל שמונת משחקי הבית האחרונים מול חטאפה, הרצף הארוך ביותר שלה במפגשים בין השתיים. בנוסף, 16 מתוך 18 ניצחונות הבית האחרונים שלה בליגה הושגו בהפרש של שני שערים לפחות, ובחמשת משחקי הליגה האחרונים שלה השער הראשון הגיע בתוך 20 דקות. מנגד, רק בשלושה מ-16 משחקי הליגה האחרונים של חטאפה שתי הקבוצות כבשו, והיא גם אחת הקבוצות שספגה הכי הרבה כרטיסים צהובים העונה, עם 20 כאלה.
דני אולמו ניגש להרים את המצב הנייח וז'ול קונדה נגח חלש לעבר המסגרת של סוריה, שתפס את הכדור בקלות
יוהאן מוחיקה מנע מז'ול קונדה לרוץ לרחבה והוא הכשיל אותו בעבירה שסיפקה לו כרטיס צהוב
חילוף מוקדם של בורדלאס, זייד רומרו נפצע ופינה את מקומו לעבדל אבקאר
קיקו פמניה הכשיל את גבריאל ג'סוס וקיבל כרטיס צהוב
שער! ברצלונה עלתה ל-0:2: השליטה של הקטלונים פשוט מושלמת והם מצליחים לנצל זאת גם על לוח התוצאות, גבריאל ג'סוס חטף את הכדור לאחר טעות קשה בהגנה והחלוץ הברזילאי המשיך בפעולה אישית מדהימה שהסתיימה עם בעיטה לרשת מתוך הרחבה
האלופה איימה פעם נוספת על השער, אריק גרסיה ניסה את כוחו ממרחק ובעט כדור חזק לעבר המסגרת, סוריה התקשה אבל הצליח למנוע מהכדור להיכנס לרשת
אנתוני גורדון ביצע עוד פעולה נהדרת, הפעם הוא הרים כדור נפלא לרחבה, בדיוק לתנועת העומק שביצע דני אולמו שהחליק את הכדור לכיוון המסגרת, אבל סוריה הגיב מצוין
שער! ברצלונה עלתה ליתרון 0:1: הקטלונים מצאו את הרשת בשלב מוקדם של המשחק, אנתוני גורדון קיבל את הכדור, השתחרר נהדר וביצע פעולה אישית מדהימה, שבסיומה האנגלי בעט כדור שפגע בשחקן הגנה והכניע את דוד סוריה
חסוס חיל מונסאנו שרק לפתיחת ההתמודדות
לפני פתיחת המשחק, בקאמפ נואו נערך טקס לכבוד אגדת המועדון, פדרו שפרש מכדורגל