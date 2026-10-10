דקה 48: מכבי ת"א - בני סכנין 0:0

הרכבים וציונים

המחזור השישי של ליגת העל נמשך בשעה זו, כשמכבי תל אביב מארחת בבלומפילד את בני סכנין. החבורה של קני מילר יצאה לפגרת הנבחרות כשהיא מושלמת, ועם הקהל הביתי היא תעשה הכל כדי לא לאבד נקודות, כשמנגד הקבוצה מהמגזר רוצה להשיג ניצחון חוץ ראשון העונה בליגה.

אחרי ניצחונות חלקים על הפועל ירושלים (2:5), מכבי חיפה (1:3), הפועל באר שבע (1:4) והפועל תל אביב (1:4), הצהובים יצאו לפגרה אחרי שהתקשו מול מכבי נתניה, אך הצליחו לצאת עם ידם על העליונה בתום 1:2 דחוק. עם דור פרץ הלוהט, ומרבית שחקני הסגל שזכו למנוחה אחרי פתיחת עונה אינטנסיבית, מכבי תקווה להמשיך את המומנטום מול הקהל שלה.

מן העבר השני, החבורה של יוסי אבוקסיס פתחה את העונה בצורה מקרטעת, כשהיא ניצבת עם 4 נקודות אחרי חמישה מחזורים. אבל אם יש סיבה לאופטימיות עבור סכנין, היא שאחרי תיקו ושלושה הפסדים היא השיגה במחזור האחרון את ניצחו הבכורה שלה העונה, כשגברה 0:1 על הפועל רמת גן.

מבחינת מפגשי עבר, בעשרת המשחקים האחרונים בין הקבוצות, מכבי ת”א ניצחה בשבעה, כששלושה נוספים הסתיימו בשוויון. הפעם האחרונה שסכנין ניצחה את הצהובים הייתה במחזור השישי של הפלייאוף בעונת 2021/22, אז גיא מלמד כבש את השער היחיד במשחק בדקה ה-90+5.