דקה 48: מכבי ת"א - בני סכנין 0:0

מליקה
עלי קמארה
שלמה
טברנייר
בן הרוש
סיסוקו
פרץ
קניקובסקי
דוידה
יחזקאל
סוקלר
בלבראו
אבו עביד
דהן
גנטוס
אווסו
גומס
טאהא
וורוביובס
קדג'ו
סלמן
שבירו
המחזור השישי של ליגת העל נמשך בשעה זו, כשמכבי תל אביב מארחת בבלומפילד את בני סכנין. החבורה של קני מילר יצאה לפגרת הנבחרות כשהיא מושלמת, ועם הקהל הביתי היא תעשה הכל כדי לא לאבד נקודות, כשמנגד הקבוצה מהמגזר רוצה להשיג ניצחון חוץ ראשון העונה בליגה.
אחרי ניצחונות חלקים על הפועל ירושלים (2:5), מכבי חיפה (1:3), הפועל באר שבע (1:4) והפועל תל אביב (1:4), הצהובים יצאו לפגרה אחרי שהתקשו מול מכבי נתניה, אך הצליחו לצאת עם ידם על העליונה בתום 1:2 דחוק. עם דור פרץ הלוהט, ומרבית שחקני הסגל שזכו למנוחה אחרי פתיחת עונה אינטנסיבית, מכבי תקווה להמשיך את המומנטום מול הקהל שלה.
מן העבר השני, החבורה של יוסי אבוקסיס פתחה את העונה בצורה מקרטעת, כשהיא ניצבת עם 4 נקודות אחרי חמישה מחזורים. אבל אם יש סיבה לאופטימיות עבור סכנין, היא שאחרי תיקו ושלושה הפסדים היא השיגה במחזור האחרון את ניצחו הבכורה שלה העונה, כשגברה 0:1 על הפועל רמת גן.
מבחינת מפגשי עבר, בעשרת המשחקים האחרונים בין הקבוצות, מכבי ת”א ניצחה בשבעה, כששלושה נוספים הסתיימו בשוויון. הפעם האחרונה שסכנין ניצחה את הצהובים הייתה במחזור השישי של הפלייאוף בעונת 2021/22, אז גיא מלמד כבש את השער היחיד במשחק בדקה ה-90+5.
כדור חכם של קניקובסקי מצא את יחזקאל, שמזווית קשה בעט ישר לידיו של בלבראו
הזדמנות ראשונה לסכנין: איאד אבו עביד עלה לכדור קרן, אך שחרר נגיחה לא טובה מחוץ למסגרת
נועם בן הרוש הגביה כדור טוב לרחבה, אסטר סוקלר נגח החוצה
גבי קניקובסקי הכניס כדור עומק אדיר לשגיב יחזקאל, בלבראו ביציאה טובה הצליח למנוע ממנו ליצור מצב בעיטה
עוד הזדמנות נהדרת למכבי: הפעם נועם בן הרוש הגיע למצב נוח בתוך הרחבה, אך סחט הצלה טובה מבלבראו
הצהובים ממשיכים לשבת על השער של בלבראו, דור פרץ בעט מקרוב, הגנת סכנין הרחיקה ממש מקו השער
התקפה טובה של הצהובים הסתיימה עם בעיטה עוצמתית של טאברניר מחוץ לרחבה, סמוך לעמוד השער
ג'יימס טאברניר ניגש לבעיטה חופשית מטווח רב ושחרר כדור חזק שלא היה רחוק מהמסגרת
אושר דוידה הגיע למצב טוב מחוץ לרחבה, אך שחרר בעיטה חלשה ולא מדויקת החוצה
פתיחה חזקה של הצהובים, שתוך 40 שניות כבר נכנסו פעמיים לרחבה וסחטו כדור קרן
אוהדי מכבי תל אביב במחווה יפה לשחקן העבר, שרן ייני: ארגון מכבי פנאטיקס העלו תפאורה מיוחדת של שרן במפגן הוקרה מיוחד