דקה 76: הפועל חיפה - מכבי פ"ת 1:1

ג'ראפי
כהן
ז'ופאריץ'
קריצ'אק
מנדי
סבג
קייטה
רוטמן
אליאס
דיאקיטה
תורג'מן
חביבאללה
ארליך
דזנט
טיבי
יאו
סלם
קאסה
אינברום
אוואסו
חזן
קורטס
רקוניאץ
כהן
אבדאח
ספנס
המחזור השישי של ליגת העל נפתח בשעה זו, כשהפועל חיפה מארחת בסמי עופר את מכבי פתח תקווה. אחרי שפתחו את העונה עם 6 מ-6 המלאבסים נעצרו ורשמו שלושה הפסדים רצופים לפני היציאה לפגרה, כשמנגד הקבוצה מהכרמל קיבלה הגרלה קשוחה לפתיחה ותקווה כעת להתחיל ולטפס בטבלה.
החבורה של חיים סילבס חוזרת מהפגרה, אחרי שבמשחק האחרון סיימה ב-2:1 מלא באירועים מול בית”ר ירושלים, כולל שני אדומים, ואחרי שפגשה את רוב יריבות הצמרת כבר במחזורי הפתיחה, תנסה מול הקבוצות בדרג שלה לצבור נקודות בצורה עקבית יותר.
מן העבר השני, החניכים של זיו אריה פתחו את העונה עם שני ניצחונות, אך לצערם מיד לאחר מכן הגיעה הנפילה, כשהפסידו לעירוני טבריה, בית”ר והפועל ירושלים. כעת, המלאבסים יקוו לחזור מהפגרה בפורמה אחרת ולחזור מחיפה עם 3 הנקודות.
המפגש האחרון בין הקבוצות היה במחזור 17 בעונת 2024-25, אז הפועל חיפה הביסה 1:5 את פתח תקווה, עם שלושער של גיא מלמד, תימוקו דיארה ודרמאנה סאלו הוסיפו. כדי להגיע לניצחון האחרון של מכבי פ”ת על החבורה מהכרמל צריך לחזור לעונת 2021-22, אז היא ניצחה 0:2 במחזור החמישי משערים של ירדן כהן ושליו דניאל.
המחליף, עידו כהן, החליט לנסות את מזלו מחוץ לרחבה, אך מצא את יואב גראפי מוכן. השוער הביתי קלט את האיום ללא בעיה
שי אליאס עם עוד מסירה נהדרת ברחבה הותיר את נאור סבג פנוי. הקשר החליט לאיים על השער ובעט כדור שטוח לפינה הרחוקה שחלף סנטימטרים ספורים ליד הקורה והחוצה
גם מרקו רקוניאץ’ סיים את חלקו, קייל ספנס האנגלי עלה למגרש
חילוף כפול של המלאבסים. תחילה, איתן טיבי פינה את מקומו לטובת בשאר אבדאח
חילוף ראשון של חיים סילבס. ווהיב חביבאללה עלה לדשא עם פתיחת המחצית השנייה במקומו של דיאקיטה המוצהב
דיאקיטה משך בפרעות בחולצתו של גיא דיזנט והפך למוצהב הראשון במשחק
הביתיים עם הזדמנות נהדרת להכפיל את היתרון. איבוד כדור לא אחראי של אילוז' יאו איפשר לשייקאנה דיאקיטה לדהור לבדו כל הדרך מקו החצי עד הרחבה, ולהחמיץ את המסגרת ברשלנות
חילוף מוקדם של זיו אריה. עידו כהן החליף את ליאור קאסה, לאחר שהאחרון ספג מכה חזקה ונאלץ לפנות את מקומו
גיא דיזנט הוביל התקפה של האורחת, ספק בעיטה ספק מסירה שלו הגיעה אל חוסה קורטס. שחקן ההתקפה של המלאבסים השתלט טוב ובעט בעוצמה מקרוב, בעיטה שחלפה בסמוך למסגרת ויצאה החוצה
אחרי דקות ארוכות בהן לא נרשם איום אל השער, האורחת הגיעה למצב ראשון מול יואב גראפי כאשר הגבהה מאגף שמאל מצאה את לירן חזן שבעט חזק, נעצר ברגע האחרון וזכה רק בקרן
שער! הפועל חיפה עלתה ל-0:1: אלון תורג’מן כבש את שערו השלישי העונה. כדור חוץ מצד ימין הגיע לשי אליאס בתוך הרחבה, הקשר שמר על הכדור והוריד מסירה נהדרת לכיוונו של החלוץ, שניצל את ההזדמנות והפציץ בדיוק אל חיבורי הפינה הימנית הרחוקה.
שופט המשחק, יואב מזרחי, הוציא את ההתמודדות לדרך!