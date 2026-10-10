דקה 76: הפועל חיפה - מכבי פ"ת 1:1

הרכבים וציונים

המחזור השישי של ליגת העל נפתח בשעה זו, כשהפועל חיפה מארחת בסמי עופר את מכבי פתח תקווה. אחרי שפתחו את העונה עם 6 מ-6 המלאבסים נעצרו ורשמו שלושה הפסדים רצופים לפני היציאה לפגרה, כשמנגד הקבוצה מהכרמל קיבלה הגרלה קשוחה לפתיחה ותקווה כעת להתחיל ולטפס בטבלה.

החבורה של חיים סילבס חוזרת מהפגרה, אחרי שבמשחק האחרון סיימה ב-2:1 מלא באירועים מול בית”ר ירושלים, כולל שני אדומים, ואחרי שפגשה את רוב יריבות הצמרת כבר במחזורי הפתיחה, תנסה מול הקבוצות בדרג שלה לצבור נקודות בצורה עקבית יותר.

מן העבר השני, החניכים של זיו אריה פתחו את העונה עם שני ניצחונות, אך לצערם מיד לאחר מכן הגיעה הנפילה, כשהפסידו לעירוני טבריה, בית”ר והפועל ירושלים. כעת, המלאבסים יקוו לחזור מהפגרה בפורמה אחרת ולחזור מחיפה עם 3 הנקודות.

המפגש האחרון בין הקבוצות היה במחזור 17 בעונת 2024-25, אז הפועל חיפה הביסה 1:5 את פתח תקווה, עם שלושער של גיא מלמד, תימוקו דיארה ודרמאנה סאלו הוסיפו. כדי להגיע לניצחון האחרון של מכבי פ”ת על החבורה מהכרמל צריך לחזור לעונת 2021-22, אז היא ניצחה 0:2 במחזור החמישי משערים של ירדן כהן ושליו דניאל.