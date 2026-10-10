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דקה 74: טבריה - הפועל ב"ש 1:0

ליגת העל, מחזור 6: החבורה של רן קוז׳וק הגבירה את הקצב, ויקטור כבש שער בכורה נהדר (52׳). מנגד, גולאני נותר לבד מול מרציאנו, אך לא הצליח לכבוש

גיא קופיצ'ינסקי | 19:00

לוקאס ונטורה וגיא סנקר במאבק על הכדור

לוקאס ונטורה וגיא סנקר במאבק על הכדור (חג'אג' רחאל)

ליגת העל Winner - מחזור 6

בראל

יום שבת, 10/10/2026, 19:00

עירוני טבריה

הפועל ב"ש

עירוני טבריה

0:1

שופט: נאאל עודה

הפועל ב"ש
ז'ואאו ויקטור(52)
הרכבים וציונים

שרון

אונגר

באצ'ו

מורגן

סנקר

גולאני

קלטינס

שמיר

כהן

(63)

גוטליב

מיראניאן

באדג'י

(63)

מרציאנו

מזרחי

דיופ

ויטור

אמאדור

(46)

ונטורה

כנעאן

איסט

פורסון

ויקטור

זלאטנוביץ'

רוטמן

(46)

ברקע סאגת אלקמאר, הפועל באר שבע חוזרת מפגרת הנבחרות, כשהיא מתארחת בשעה זו אצל עירוני טבריה באיצטדיון בראל. החבורה של רן קוז’וק יצאה לפגרה אחרי ניצחון 0:1 דחוק על עירוני קריית שמונה ושמור על 3 הנקודות לפני התקופה העמוסה שמצפה לה, הטבריינים יהנו מחזרתם של המושעים מפרשת העירויים.

הקבוצה מבירת הנגב הצליחה להתאושש מההפסד הכואב למכבי תל אביב, עם ניצחונות על הפועל פ”ת (0:2) וק”ש, בנוסף למשחק לא רע בכלל מול דינאמו זאגרב בליגה האירופית שהסתיים ב-0:0. כעת, לפני שהיא יוצאת להולנד ומתחילה את התקופה של 2 משחקים בכל שבוע, האדומים יודעים שכל תוצאה מלבד ניצחון עלולה להתחיל כדור שלג.

מן העבר השני, הקבוצה של אלון זיו ומוטי קריספיל עדיין נמצאת במקום האחרון בטבלה, אבל זה בגלל הורדת הנקודות שספגה עוד בעונה שעברה, בגלל פרשת החוזים הכפולים, ותקווה להמשיך במסע שלה בדרך להישארות סנסציונית בליגה, כשחלק מהמושעים בפרשת העירויים כאמור, שבים לסגל הקבוצה.

שתי הקבוצות נפגשו 6 פעמים בהיסטוריה בכל המסגרות, כשבאר שבע ניצחה ארבע פעמים מול שני ניצחונות של טבריה. בעונה שעברה קיבלנו שני משחקים הפוכים בין הקבוצות, כשבמחזור השני הדרומיים הביסו 0:7 את יריבתם, אבל במחזור ה-15 טבריה הפכה את הקערה עם 0:3 מדהים.

מחצית שניה
63'

חילוף ראשון בטבריה. ארי כהן יצא ומנסור באדג׳י נכנס

52'

שער! הפועל באר שבע עלתה ל-0:1: אלופת המדינה שברה את הקרח. פורסון הכניס כדור עומק נפלא לויקטור שהיה לבד לגמרי בתוך הרחבה, האחרון לא התבלבל וסובב לחיבורים של שרון

ניב גוטליב שומר על הכדור (חג'אג' רחאל)

51'

עוד מצב מצוין לטבריה! שוב פעם הטבריינים תפסו את הגנת באר שבע לא מוכנה, ניב גוטליב קיבל כדור עומק ודהר לעבר השער, אך בעט חלש לידיים של מרציאנו

רן קוז׳וק נותן הוראות (חג'אג' רחאל)

46'

חילוף בהפועל באר שבע בפתיחת המחצית השנייה. איתי רוטמן נכנס במקומו של פדרו אמאדור

מחצית ראשונה

לוקאס ונטורה בפעולה (חג'אג' רחאל)

41'

מצב מסוכן לעירוני טבריה! המארחת יצאה למתפרצת קטלנית, דניאל גולאני קיבל כדור עומק נהדר ודהר לבד לגמרי לאחד על אחד מול השוער, אך אופיר מרציאנו יצא טוב והדף את הכדור

עידו שרון (חג'אג' רחאל)

גיא מזרחי ודניאל גולאני במאבק (חג'אג' רחאל)

28'

מצב טוב להפועל באר שבע! פורסון קיבל כדור מגיא מזרחי באמצע המגרש, התקדם, הצליח להשתחרר מהשמירה עליו ושיחרר בעיטה חדה מחוץ לרחבה, אך שרון היה במקום ועצר

עדן שמיר מוסר (חג'אג' רחאל)

ז׳ואאו ויקטור עם הכדור (חג'אג' רחאל)

20'

מצב ראשון במשחק! אמנקווה פורסון מסר לז׳ואאו ויקטור בצד שמאל, האחרון עבר שחקן בקלילות ובעט לשער, אך הבעיטה שלו הייתה חלשה ועידו שרון תפס את הכדור

איגור זלאטנוביץ׳ עם הכדור (חג'אג' רחאל)

15'

קצב רגוע באצטדיון בראל עד כה. הפועל באר שבע שולטת בכדור, אך מתקשה לייצר מצבים. מנגד, טבריה מסתגרת מאחור ומחפשת לצאת למתפרצות

1'

השופט נאאל עודה הוציא את ההתמודדות לדרך! מי תחזור מפגרת הנבחרות עם שלוש נקודות חשובות?

שחקני שתי הקבוצות בדקת דומייה לפני השריקה (חג'אג' רחאל)

אוהדי הפועל באר שבע (חג'אג' רחאל)