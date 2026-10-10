דקה 74: טבריה - הפועל ב"ש 1:0

הרכבים וציונים

ברקע סאגת אלקמאר, הפועל באר שבע חוזרת מפגרת הנבחרות, כשהיא מתארחת בשעה זו אצל עירוני טבריה באיצטדיון בראל. החבורה של רן קוז’וק יצאה לפגרה אחרי ניצחון 0:1 דחוק על עירוני קריית שמונה ושמור על 3 הנקודות לפני התקופה העמוסה שמצפה לה, הטבריינים יהנו מחזרתם של המושעים מפרשת העירויים.

הקבוצה מבירת הנגב הצליחה להתאושש מההפסד הכואב למכבי תל אביב, עם ניצחונות על הפועל פ”ת (0:2) וק”ש, בנוסף למשחק לא רע בכלל מול דינאמו זאגרב בליגה האירופית שהסתיים ב-0:0. כעת, לפני שהיא יוצאת להולנד ומתחילה את התקופה של 2 משחקים בכל שבוע, האדומים יודעים שכל תוצאה מלבד ניצחון עלולה להתחיל כדור שלג.

מן העבר השני, הקבוצה של אלון זיו ומוטי קריספיל עדיין נמצאת במקום האחרון בטבלה, אבל זה בגלל הורדת הנקודות שספגה עוד בעונה שעברה, בגלל פרשת החוזים הכפולים, ותקווה להמשיך במסע שלה בדרך להישארות סנסציונית בליגה, כשחלק מהמושעים בפרשת העירויים כאמור, שבים לסגל הקבוצה.

שתי הקבוצות נפגשו 6 פעמים בהיסטוריה בכל המסגרות, כשבאר שבע ניצחה ארבע פעמים מול שני ניצחונות של טבריה. בעונה שעברה קיבלנו שני משחקים הפוכים בין הקבוצות, כשבמחזור השני הדרומיים הביסו 0:7 את יריבתם, אבל במחזור ה-15 טבריה הפכה את הקערה עם 0:3 מדהים.