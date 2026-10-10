דקה 74: טבריה - הפועל ב"ש 1:0

שרון
אונגר
באצ'ו
מורגן
סנקר
גולאני
קלטינס
שמיר
כהן
גוטליב
מיראניאן
באדג'י
מרציאנו
מזרחי
דיופ
ויטור
אמאדור
ונטורה
כנעאן
איסט
פורסון
ויקטור
זלאטנוביץ'
רוטמן
ברקע סאגת אלקמאר, הפועל באר שבע חוזרת מפגרת הנבחרות, כשהיא מתארחת בשעה זו אצל עירוני טבריה באיצטדיון בראל. החבורה של רן קוז’וק יצאה לפגרה אחרי ניצחון 0:1 דחוק על עירוני קריית שמונה ושמור על 3 הנקודות לפני התקופה העמוסה שמצפה לה, הטבריינים יהנו מחזרתם של המושעים מפרשת העירויים.
הקבוצה מבירת הנגב הצליחה להתאושש מההפסד הכואב למכבי תל אביב, עם ניצחונות על הפועל פ”ת (0:2) וק”ש, בנוסף למשחק לא רע בכלל מול דינאמו זאגרב בליגה האירופית שהסתיים ב-0:0. כעת, לפני שהיא יוצאת להולנד ומתחילה את התקופה של 2 משחקים בכל שבוע, האדומים יודעים שכל תוצאה מלבד ניצחון עלולה להתחיל כדור שלג.
מן העבר השני, הקבוצה של אלון זיו ומוטי קריספיל עדיין נמצאת במקום האחרון בטבלה, אבל זה בגלל הורדת הנקודות שספגה עוד בעונה שעברה, בגלל פרשת החוזים הכפולים, ותקווה להמשיך במסע שלה בדרך להישארות סנסציונית בליגה, כשחלק מהמושעים בפרשת העירויים כאמור, שבים לסגל הקבוצה.
שתי הקבוצות נפגשו 6 פעמים בהיסטוריה בכל המסגרות, כשבאר שבע ניצחה ארבע פעמים מול שני ניצחונות של טבריה. בעונה שעברה קיבלנו שני משחקים הפוכים בין הקבוצות, כשבמחזור השני הדרומיים הביסו 0:7 את יריבתם, אבל במחזור ה-15 טבריה הפכה את הקערה עם 0:3 מדהים.
חילוף ראשון בטבריה. ארי כהן יצא ומנסור באדג׳י נכנס
שער! הפועל באר שבע עלתה ל-0:1: אלופת המדינה שברה את הקרח. פורסון הכניס כדור עומק נפלא לויקטור שהיה לבד לגמרי בתוך הרחבה, האחרון לא התבלבל וסובב לחיבורים של שרון
עוד מצב מצוין לטבריה! שוב פעם הטבריינים תפסו את הגנת באר שבע לא מוכנה, ניב גוטליב קיבל כדור עומק ודהר לעבר השער, אך בעט חלש לידיים של מרציאנו
חילוף בהפועל באר שבע בפתיחת המחצית השנייה. איתי רוטמן נכנס במקומו של פדרו אמאדור
מצב מסוכן לעירוני טבריה! המארחת יצאה למתפרצת קטלנית, דניאל גולאני קיבל כדור עומק נהדר ודהר לבד לגמרי לאחד על אחד מול השוער, אך אופיר מרציאנו יצא טוב והדף את הכדור
מצב טוב להפועל באר שבע! פורסון קיבל כדור מגיא מזרחי באמצע המגרש, התקדם, הצליח להשתחרר מהשמירה עליו ושיחרר בעיטה חדה מחוץ לרחבה, אך שרון היה במקום ועצר
מצב ראשון במשחק! אמנקווה פורסון מסר לז׳ואאו ויקטור בצד שמאל, האחרון עבר שחקן בקלילות ובעט לשער, אך הבעיטה שלו הייתה חלשה ועידו שרון תפס את הכדור
קצב רגוע באצטדיון בראל עד כה. הפועל באר שבע שולטת בכדור, אך מתקשה לייצר מצבים. מנגד, טבריה מסתגרת מאחור ומחפשת לצאת למתפרצות
השופט נאאל עודה הוציא את ההתמודדות לדרך! מי תחזור מפגרת הנבחרות עם שלוש נקודות חשובות?