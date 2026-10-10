דקה 63: הפועל פ"ת - מכבי נתניה 0:1

הרכבים וציונים

פגרת הנבחרות תמה, וכעת ליגת העל חוזרת עם המחזור השישי, שמפגיש בשעה זו בין מכבי נתניה להפועל פתח תקווה. שתי הקבוצות מגיעות למשחק אחרי שלושה משחקים ללא ניצחון ויקוו לעצור את המומנטום השלילי עם החזרה מהפגרה.

היהלומים של רוני לוי כמעט הצליחו לעצור במחזור האחרון את מכבי תל אביב, אך לצערם הפסידו 2:1 ויצאו רק עם המחמאות, כשמאז ה-1:4 הענק על בית”ר ירושלים, נתניה לא מצליחה לנצח, כשסיימה ב-1:1 עם הפועל חיפה והפסידה 1:0 להפועל רמת גן.

מן העבר השני, אחרי עונה יוצאת מן הכלל, הקבוצה של עומר פרץ פתחה את 2026-27 ברגל שמאל, כשהיא עם ארבעה הפסדים מחמישה משחקים בליגה, כשגם בגביע הטוטו היא סיימה במקום ה-14 והאחרון.

בעונה שעברה המלאבסים יצאו עם ידם על העליונה בשני המפגשים בין הקבוצות, כשבמחזור השלישי ניצחו 1:3, ובמחזור ה-16 ניצחו 0:2. בגביע הטוטו העונה מכבי נתניה ניצחה את פתח תקווה 0:2 משערים של דור חוגי ומתיאוס דאבו.