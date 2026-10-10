דקה 63: הפועל פ"ת - מכבי נתניה 0:1

כץ
מוסונדה
ישראלוב
ישראלי
נסאר
אמיאן
דוד
אהוד
לוי
אסנטה
בילה
סילבה
ורדון
קונאטה
אזוגי
כהן
אווטארה
נידם
זערורה
רודריגס
בילו
דאבו
פגרת הנבחרות תמה, וכעת ליגת העל חוזרת עם המחזור השישי, שמפגיש בשעה זו בין מכבי נתניה להפועל פתח תקווה. שתי הקבוצות מגיעות למשחק אחרי שלושה משחקים ללא ניצחון ויקוו לעצור את המומנטום השלילי עם החזרה מהפגרה.
היהלומים של רוני לוי כמעט הצליחו לעצור במחזור האחרון את מכבי תל אביב, אך לצערם הפסידו 2:1 ויצאו רק עם המחמאות, כשמאז ה-1:4 הענק על בית”ר ירושלים, נתניה לא מצליחה לנצח, כשסיימה ב-1:1 עם הפועל חיפה והפסידה 1:0 להפועל רמת גן.
מן העבר השני, אחרי עונה יוצאת מן הכלל, הקבוצה של עומר פרץ פתחה את 2026-27 ברגל שמאל, כשהיא עם ארבעה הפסדים מחמישה משחקים בליגה, כשגם בגביע הטוטו היא סיימה במקום ה-14 והאחרון.
בעונה שעברה המלאבסים יצאו עם ידם על העליונה בשני המפגשים בין הקבוצות, כשבמחזור השלישי ניצחו 1:3, ובמחזור ה-16 ניצחו 0:2. בגביע הטוטו העונה מכבי נתניה ניצחה את פתח תקווה 0:2 משערים של דור חוגי ומתיאוס דאבו.
שער! הפועל פ”ת עלתה ל-0:1. סתיו ישראלי מסר כדור עומק באגף ימין לתוך הרחבה לרגליו של רועי דוד, פעולה אישית פנטסטית שלו שהסתיימה בבעיטה לפינה הרחוקה קבעה את היתרון למארחת.
הזדמנות טובה להפועל פ"ת. כדור חופשי שלהם מכ-40 מטרים הוגבה לרחבה, הריבאונד הוחזר לרחבה ואור ישראלוב מהאוויר בעט מעל המסגרת.
התקפה מצוינת של מכבי נתניה כמעט מעלה אותה ליתרון. הגבהה מאגף ימין מצאה את באסם זערורה שבעט מהאוויר למסגרת של המאחרת אך לא הצליח להכניע את השוער.
הזדמנות ראשונה למשחק, הגבהה מצד שמאל ונגיחה מבלבלת של מתאוס דאבו כמעט הפתיעה את עומר כץ בשערה של פתח תקווה.
השופט גל לייבוביץ' שרק לפתיחת ההתמודדות!