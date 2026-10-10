דקה 61: עירוני ק"ש - הפועל ת"א 3:0

טננבאום
דרוויש
ליוביסבלייביץ'
בן דוד
שולמייסטר
קוסטה
סולה
סניה
שרצקי
עבדולזאדה
פופ
צור
קוקו
צ'יקו
מאיימבו
ללינדל
פלקאו
קנצפולסקי
אלקוקין
אלטמן
אווסו
בואטנג
לאחר פגרת נבחרות ארוכה, ליגת העל חוזרת עם המחזור השישי, כאשר עירוני קריית שמונה מארחת בשעה זו את הפועל תל אביב באצטדיון מרים בנתניה. האדומים של אליניב ברדה רוצים להמשיך את פתיחת העונה הטובה שלהם ולהתקרב לצמרת הגבוהה, בעוד הצפוניים מקווים לעצור את רצף ההפסדים ולברוח מהתחתית.
החבורה של אליניב ברדה מגיעה להתמודדות עם 10 נקודות מתוך 15 אפשריות, לאחר שרשמה שלושה ניצחונות, תיקו והפסד. האדומים גברו 0:3 על בית"ר ירושלים, הביסו 0:4 את הפועל רמת גן וניצחו 0:3 את הפועל פתח תקווה במחזור האחרון לפני הפגרה. לצד זאת, הם סיימו ב-0:0 מול הפועל חיפה ונכנעו 4:1 למכבי תל אביב בדרבי.
מן העבר השני, הקבוצה של שי ברדה מגיעה במומנטום שלילי במיוחד, כשהיא עם שלוש נקודות בלבד מחמישה מחזורים. הצפוניים פתחו את העונה בהפסד 2:1 למכבי פתח תקווה, התאוששו עם ניצחון 0:2 על עירוני טבריה, אך מאז רשמו שלושה הפסדים רצופים, 4:2 להפועל ירושלים, 4:0 למכבי חיפה ו-1:0 להפועל באר שבע. במהלך שלושת המשחקים הללו ספגו תשעה שערים.
בכל הנוגע למפגשי העבר, האדומים מתל אביב מחזיקים ברצף של שבעה משחקי ליגה ללא הפסד מול היריבה הצפונית, עם חמישה ניצחונות ושתי תוצאות תיקו. המפגש האחרון בין השתיים בליגה הסתיים ב-2:2 בדצמבר 2025, בעוד באוגוסט האחרון הן נפגשו בחצי גמר גביע הטוטו, אז צמד דרמטי של דניאל דאפה בתוספת הזמן העניק להפועל תל אביב ניצחון 1:2 וכרטיס לגמר.
איזה החמצה של הפועל תל אביב, אלטמן בעט את הכדור מחוץ לרחבה, הכדור נהדף על ידי טננבאום והגיע לרגליו של צ'יקו, ששלח את הכדור לפינה שבה עמד השוער שהצליח להדוף את הכדור לקרן נוספת
האדומים זכו לבעיטה חופשית על סף הרחבה מצד שמאל. עמרי אלטמן ניגש לבעוט וסובב את הכדור מעט מעל המשקוף.
כמעט וקיבלנו את שער השיוויון אלכסנדרו פופ בעט את הכדור בחוזקה, הבעיטה פגעה בפלקאו וכמעט ונכנסה לרשת של האדומים, אך הכדור נהדף על ידי אסף צור
קוקו פרץ לרחבה והעביר כדור רוחב ללינדל, אך הוא לא הצליח לייצר בעיטה טובה וחזקה ונבלם
נסיון ראשון לשער של המארחת, אלכסנדר סולה בעט מסף הרחבה בעיטה חזקה, אך היא הלכה למרכז השער ואסף צור הדף אותה
שער! הפועל תל אביב עלתה ל-0:1: איזה שער קיבלנו! דגלאס אווסו קיבל את הכדור ושלח אותו בבעיטה מסובבת אדירה לשער של דניאל טטנבאום, שזינק נכון אך לא יכל לעמוד מול הבעיטה האדירה של הכוכב של האדומים
הזדמנות ראשונה לשער מצדה של הפועל תל אביב, אלקוקין שלח מסירת רוחב מסוכנת, אך היא נעצרה על ידי שי בן דוד ששלח אותה לקרן
כמה התגעגענו! ליגת העל חוזרת לאחר פגרה ארוכה, ואביעד שילוח שרק לפתיחת ההתמודדות.