דקה 61: עירוני ק"ש - הפועל ת"א 3:0

הרכבים וציונים

לאחר פגרת נבחרות ארוכה, ליגת העל חוזרת עם המחזור השישי, כאשר עירוני קריית שמונה מארחת בשעה זו את הפועל תל אביב באצטדיון מרים בנתניה. האדומים של אליניב ברדה רוצים להמשיך את פתיחת העונה הטובה שלהם ולהתקרב לצמרת הגבוהה, בעוד הצפוניים מקווים לעצור את רצף ההפסדים ולברוח מהתחתית.

החבורה של אליניב ברדה מגיעה להתמודדות עם 10 נקודות מתוך 15 אפשריות, לאחר שרשמה שלושה ניצחונות, תיקו והפסד. האדומים גברו 0:3 על בית"ר ירושלים, הביסו 0:4 את הפועל רמת גן וניצחו 0:3 את הפועל פתח תקווה במחזור האחרון לפני הפגרה. לצד זאת, הם סיימו ב-0:0 מול הפועל חיפה ונכנעו 4:1 למכבי תל אביב בדרבי.

מן העבר השני, הקבוצה של שי ברדה מגיעה במומנטום שלילי במיוחד, כשהיא עם שלוש נקודות בלבד מחמישה מחזורים. הצפוניים פתחו את העונה בהפסד 2:1 למכבי פתח תקווה, התאוששו עם ניצחון 0:2 על עירוני טבריה, אך מאז רשמו שלושה הפסדים רצופים, 4:2 להפועל ירושלים, 4:0 למכבי חיפה ו-1:0 להפועל באר שבע. במהלך שלושת המשחקים הללו ספגו תשעה שערים.

בכל הנוגע למפגשי העבר, האדומים מתל אביב מחזיקים ברצף של שבעה משחקי ליגה ללא הפסד מול היריבה הצפונית, עם חמישה ניצחונות ושתי תוצאות תיקו. המפגש האחרון בין השתיים בליגה הסתיים ב-2:2 בדצמבר 2025, בעוד באוגוסט האחרון הן נפגשו בחצי גמר גביע הטוטו, אז צמד דרמטי של דניאל דאפה בתוספת הזמן העניק להפועל תל אביב ניצחון 1:2 וכרטיס לגמר.