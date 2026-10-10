דקה 4: ארסנל - לידס 0:0

הרכבים וציונים

ארסנל מארחת בשעה זו את לידס באצטדיון האמירויות במסגרת הפרמייר ליג, כשהאלופה האנגלית מחפשת לחזור למסלול הניצחונות אחרי התבוסה 3:0 שספגה לברייטון לפני פגרת הנבחרות. התותחנים איבדו את הפסגה למנצ'סטר סיטי וכעת ניצבים בפני מבחן לא פשוט מול אחת הקבוצות המפתיעות של פתיחת העונה, שמגיעה ללונדון כשהיא עדיין בלתי מנוצחת בליגה.

כאמור, החבורה של מיקל ארטטה הובסה במחזור הקודם לשחפים, במה שהיה הפסדה הכבד ביותר מאז מאי 2023 והראשון שלה העונה, לאחר שבעה ניצחונות רצופים. ארסנל תנסה להימנע משני הפסדי ליגה רצופים, דבר שקרה לה רק פעם אחת מאז תחילת 2024, והיא יכולה לשאוב עידוד מהיכולת הביתית שלה. התותחנים ניצחו בששת משחקיהם האחרונים באמירויות, בחמישה מהם שמרו על שער נקי, וארטטה מחזיק במאזן מושלם של ארבעה ניצחונות בארבעה מפגשי פרמייר ליג מול מאמן לידס, דניאל פארקה.

מנגד, האורחת מגיעה להתמודדות בכושר מצוין ולאחר שיצאה לפגרת הנבחרות כשהיא מדורגת בין חמש הראשונות בטבלה. הקבוצה של פארקה פתחה עונת פרמייר ליג עם חמישה משחקים ללא הפסד, שני ניצחונות ושלוש תוצאות תיקו, לראשונה מאז עונת 2001/02. גם מחוץ לביתה היא מתגלה כיריבה עיקשת במיוחד, עם שני הפסדים בלבד ב-14 משחקי החוץ האחרונים שלה בליגה, לצד שני ניצחונות ועשר תוצאות תיקו. עם זאת, לידס לא הצליחה לנצח במשחקי החוץ שלה בלונדון בעונת הפרמייר ליג הקודמת, וסיימה ארבעה מהם בתיקו ושלושה בהפסד.

ההיסטוריה בין הקבוצות נוטה באופן חד-משמעי לטובת ארסנל, שניצחה בכל שבעת המפגשים האחרונים מול לידס בפרמייר ליג, עם יחס שערים מוחץ של 5:24. בנוסף, לידס הפסידה בכל חמשת ביקוריה האחרונים אצל התותחנים בליגה הבכירה, ובארבעה מהם ספגה לפחות ארבעה שערים. נתון מעניין נוסף הוא שלידס ניצחה רק פעם אחת ב-17 משחקי החוץ האחרונים שלה מול האלופה המכהנת, ודווקא ארסנל הייתה הקורבן שלה במאי 2003. מנגד, למרות פתיחת העונה המרשימה, התותחנים הובילו במחצית רק פעם אחת במשחקי הליגה שלהם העונה, בעוד 11 מתוך 15 משחקי הליגה האחרונים של לידס סיפקו לפחות עשר קרנות.