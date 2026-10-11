דקה 28: הפועל ר"ג - בית"ר י-ם 1:0

הרכבים וציונים

בית"ר ירושלים מתארחת בשעה זו באצטדיון ברחובות אצל הפועל רמת גן במסגרת המחזור השישי של ליגת העל, במפגש בין שתי קבוצות שמגיעות עם מטרות שונות העונה, אך עם רצון זהה – לצבור נקודות. הירושלמים יקוו להמשיך במגמת ההתאוששות ולחבר ניצחון נוסף, בעוד המארחת תנסה לנצל את הביתיות כדי להפתיע את אחת הקבוצות המסקרנות בליגה.

בית"ר ירושלים מגיעה להתמודדות אחרי ניצחון 1:2 על הפועל חיפה במחזור הקודם, שהגיע לאחר 1:3 על מכבי פתח תקווה ו-0:1 בחוץ מול בני סכנין. הירושלמים ינסו להמשיך את רצף הניצחונות ולשמור על יציבות אחרי פתיחת עונה שכללה הפסדים כואבים מול הפועל תל אביב ולמכבי נתניה. הקבוצה מהבירה יודעת שניצחון נוסף עשוי לסייע לה להתבסס בחלק העליון של הטבלה ולהגיע עם ביטחון לקראת המשחק הגדול מול מכבי תל אביב בטדי במחזור הבא.

מנגד, הפועל רמת גן מגיעה אחרי הפסד 1:0 לבני סכנין, שקדם לו ניצחון 0:2 על מכבי נתניה. לפני כן ספגה הקבוצה הפסד 4:0 להפועל תל אביב, הפסידה 2:1 להפועל באר שבע ונכנעה 2:1 למכבי חיפה. התוצאות האחרונות ממחישות את חוסר היציבות של הקבוצה של מסאי דגו, שתנסה למצוא פתרונות התקפיים ולצמצם את הטעויות בהגנה מול היריבה מהבירה.

עבור בית"ר, המפגש מהווה כאמור הזדמנות להמשיך לצבור מומנטום ולבסס את מעמדה בצמרת, בעוד הפועל רמת גן תנסה לעצור את רצף ההפסדים ולרשום תוצאה שתעניק לה דחיפה להמשך הדרך. הקבוצות כבר הספיקו להיפגש העונה, בגביע הטוטו, אז הקבוצה של אלמוג כהן ניצחה בדו קרב פנדלים אחרי 3:3 דרמטי בתום 90 דקות.