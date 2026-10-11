דקה 81: פאלאס - נוטינגהאם 1:3

הרכבים וציונים

ענאן חלאילי וקריסטל פאלאס מארחים בשעה זו את נוטינגהאם פורסט באצטדיון סלהרסט פארק, במסגרת המחזור השישי בפרמייר ליג. החבורה של פייר סאז' רוצה להשיג ניצחון ביתי ראשון בליגה העונה, לאחר שצברה ארבע נקודות בחמישה משחקים. מנגד, האורחת מגיעה עם חמש נקודות, כשבמוקד עומדת חזרתו של אוליבר גלסנר לאצטדיון שבו רשם הצלחות גדולות כמאמן הקבוצה הלונדונית.

המארחת מגיעה להתמודדות לאחר שסיימה ב-0:0 מול לידס במחזור הקודם, כשקודם לכן הביסה 0:4 את לך פוזנן בליגה האירופית ונכנעה 3:2 לאיפסוויץ' בליגה, במשחק שבו ענאן חלאילי מצא את הרשת. למעשה, הישראלי וחבריו ניצחו רק פעם אחת בחמשת מחזורי הפתיחה, 2:3 את פולהאם, והפסידו בשני משחקי הבית שלהם, 4:1 למנצ'סטר סיטי ו-3:2 לאיפסוויץ'. חלאילי, שסבל מפגיעה קלה בשריר במהלך פגרת הנבחרות, התאושש ולפי מאמנו כשיר לשחק 90 דקות.

מן העבר השני, החבורה של גלסנר מגיעה לאחר הפסד ביתי 1:0 לקובנטרי במחזור האחרון, שקדם לו ניצחון חוץ 1:2 על אסטון וילה. לפני כן סיימה ב-0:0 מול טוטנהאם וב-2:2 מול ליברפול באנפילד. האורחת רשמה ניצחון אחד בלבד בחמשת משחקיה הראשונים בליגה, ומקווה לשפר את מאזנה דווקא מול הקבוצה שאותה אימן האוסטרי, שהוביל אותה לזכייה בגביע האנגלי, במגן הקהילה ובקונפרנס ליג.

מפגשי העבר בין הקבוצות מספקים נתון מעניין במיוחד: שלושת המשחקים האחרונים הסתיימו בתוצאה זהה של 1:1, כולל המפגש האחרון בפברואר 2026. יתרה מכך, הלונדונים מעולם לא ניצחו את היריבה ב-12 מפגשיהן בפרמייר ליג, ורשמו שמונה תוצאות תיקו וארבעה הפסדים. כעת, חלאילי וחבריו ינסו לשבור את הרצף השלילי, דווקא במשחק שבו מאמנם לשעבר חוזר לסלהרסט פארק כיריב.