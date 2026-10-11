דקה 81: פאלאס - נוטינגהאם 1:3

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ענאן חלאילי וקריסטל פאלאס מארחים בשעה זו את נוטינגהאם פורסט באצטדיון סלהרסט פארק, במסגרת המחזור השישי בפרמייר ליג. החבורה של פייר סאז' רוצה להשיג ניצחון ביתי ראשון בליגה העונה, לאחר שצברה ארבע נקודות בחמישה משחקים. מנגד, האורחת מגיעה עם חמש נקודות, כשבמוקד עומדת חזרתו של אוליבר גלסנר לאצטדיון שבו רשם הצלחות גדולות כמאמן הקבוצה הלונדונית.
המארחת מגיעה להתמודדות לאחר שסיימה ב-0:0 מול לידס במחזור הקודם, כשקודם לכן הביסה 0:4 את לך פוזנן בליגה האירופית ונכנעה 3:2 לאיפסוויץ' בליגה, במשחק שבו ענאן חלאילי מצא את הרשת. למעשה, הישראלי וחבריו ניצחו רק פעם אחת בחמשת מחזורי הפתיחה, 2:3 את פולהאם, והפסידו בשני משחקי הבית שלהם, 4:1 למנצ'סטר סיטי ו-3:2 לאיפסוויץ'. חלאילי, שסבל מפגיעה קלה בשריר במהלך פגרת הנבחרות, התאושש ולפי מאמנו כשיר לשחק 90 דקות.
מן העבר השני, החבורה של גלסנר מגיעה לאחר הפסד ביתי 1:0 לקובנטרי במחזור האחרון, שקדם לו ניצחון חוץ 1:2 על אסטון וילה. לפני כן סיימה ב-0:0 מול טוטנהאם וב-2:2 מול ליברפול באנפילד. האורחת רשמה ניצחון אחד בלבד בחמשת משחקיה הראשונים בליגה, ומקווה לשפר את מאזנה דווקא מול הקבוצה שאותה אימן האוסטרי, שהוביל אותה לזכייה בגביע האנגלי, במגן הקהילה ובקונפרנס ליג.
מפגשי העבר בין הקבוצות מספקים נתון מעניין במיוחד: שלושת המשחקים האחרונים הסתיימו בתוצאה זהה של 1:1, כולל המפגש האחרון בפברואר 2026. יתרה מכך, הלונדונים מעולם לא ניצחו את היריבה ב-12 מפגשיהן בפרמייר ליג, ורשמו שמונה תוצאות תיקו וארבעה הפסדים. כעת, חלאילי וחבריו ינסו לשבור את הרצף השלילי, דווקא במשחק שבו מאמנם לשעבר חוזר לסלהרסט פארק כיריב.
חלוץ על חלוץ, כריס ווד נכנס במקום ליאם דלאפ
קאלום הדסון אודוי נכנס במקום כובש השער, דן אנדוי שנפצע
חילוף ראשון במשחק אצל פורסט, איברהים סנגארה נכנס במקום קסאבר שלאגר
ירמי פינו ספג כרטיס צהוב מהשופט פיטר בנקס על זה שהוריד חולצה לאחר כיבוש השער
שער! קריסטל פאלאס עלתה ל-1:3: ירמי פינו השתלט על כדור חוזר בתוך הרחבה ושלח בעיטה מדויקת לפינה הימנית התחתונה של השער
כמעט צמד של לרמה! הקולומביאני נגח בעוצמה לעבר השער, אך סלס הגיב נהדר ועצר את הכדור
מורילו התרומם נהדר לכדור שהוגבה מהקרן ונגח ממרכז הרחבה, אך הכדור הלך היישר למרכז השער ולידיו של בניטס
שער! קריסטל פאלאס עלתה ל-1:2: כדור קרן הוגבה לרחבה, ג'פרסון לרמה התרומם נהדר ונגח את הכדור לפינה השמאלית התחתונה של השער
שער! קריסטל פאלאס השוותה ל-1:1: דאיצ'י קמאדה קיבל מסירה במצב מצוין בתוך הרחבה ושלח בעיטה מדויקת לפינה השמאלית של והכניע את סלס
החמצאה כפולה של פורסט, גיבס וויט שלח בעיטה מסף הרחבה ופגע במשקוף, דלאפ עט על הריבאונד, הפציץ את בניטס וסחט ממנו הצלה מרהיבה
דניאל מוניוס הגיע לכדור רוחב מהאגף ובעט מתוך רחבת החמש, אך הכדור חלף סנטימטרים ספורים מהקורה השמאלית
דן אנדוי התרומם גבוה לכדור שהוגבה לרחבה ונגח לעבר החלק העליון של השער, אך וולטר בניטס הגיב נהדר והדף את הכדור לקרן
כרטיס צהוב ראשון במשחק. ג’פרסון לרמה הכשיל את ליאם דלאפ ונכנס בצדק לפנקס של בנקס
כמעט בישול של ענאן חלאילי! הישראלי הרים כדור נהדר לרחבה, ולארסן כמעט הכניע את סלס, שהדף את הכדור לקרן
שער! נוטינגהאם פורסט עלתה ל-0:1: טעות קשה של ענאן חלאילי הובילה לשער מהיר של האורחת, כשדן אנדוי ניצל את השגיאה ושלח את הכדור לפינה הימנית של בניטס
פיטר בנקס שרק לפתיחת ההתמודדות! האם ענאן חלאילי וקריסטל פאלאס יצליחו להשיג ניצחון ביתי ראשון העונה?