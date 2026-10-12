דקה 18: הפועל י-ם - מכבי חיפה 0:0

הרכבים וציונים

המחזור השישי של ליגת העל ננעל בשעה זו כאשר מכבי חיפה מתארחת אצל הפועל ירושלים באצטדיון טדי, במפגש מסקרן בו הירוקים מקווים להמשיך במומנטום ולצבור נקודות נוספות, בעוד המארחת מנסה לנצל את הביתיות כדי להפתיע. חיפה מגיעה אחרי ניצחון 2:3 על עירוני טבריה, ובמועדון מקווים שהיכולת ההתקפית תסייע לה להשיג ניצחון נוסף ולבנות מומנטום חיובי.

מנגד, הפועל ירושלים מגיעה למשחק עם חוסר יציבות בתוצאותיה, אך גם עם יכולת התקפית שמאפשרת לה להיות מסוכנת. בחמשת משחקיה הראשונים בליגה היא רשמה שני ניצחונות, תיקו ושני הפסדים, כאשר בין היתר הובסה 5:2 נגד מכבי תל אביב, אך גם ניצחה 2:4 את עירוני קריית שמונה ואת מכבי פתח תקווה.

מעבר להיבט המקצועי, המשחק יעמוד בסימן מחאת אוהדי מכבי חיפה, שמוחים על התנהלות המשטרה כלפי הקהל הירוק במשחקים קודמים בטדי. בעקבות הטענות לאלימות משטרתית וליחס בלתי הולם, המועדון החליט שלא לקיים מכירת כרטיסים מסודרת לאוהדיו, והאוהדים לא מיהרו לרכוש כרטיסים גם לאחר הודעה משותפת של מנהלת הליגות והפועל ירושלים, שבה נמסר כי המשטרה התחייבה להתנהלות נאותה.

במכבי חיפה הבהירו כי היו רוצים לראות יציעים מלאים בירוק, אך הדגישו כי ביטחון האוהדים ותחושתם חשובים יותר. כך, לצד הניסיון להשיג שלוש נקודות ולהמשיך לצבור ביטחון על הדשא, הירוקים מגיעים למשחק בצל סוגיה שמעסיקה את המועדון ואת הקהל לא פחות מהתוצאה עצמה.