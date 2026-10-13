דקה 27: גלאטסראיי - ברצלונה 0:0

הרכבים וציונים

ליגת האלופות חוזרת עם המחזור השני שלה, שמספק לנו בשעה זו משחק מרתק באיסטנבול, בין ברצלונה לגלאטסראיי. הקטלונים מגיעים למשחק במומנטום חיובי במיוחד, אחרי ניצחון מוחץ במחזור הפתיחה של המפעל, והם ירצו להמשיך את התקופה הנהדרת שלהם גם מחוץ לספרד. מנגד, הטורקים יקוו לנצל את יתרון הביתיות ואת האווירה הלוהטת ביציעים כדי להקשות על אחת הקבוצות המרשימות באירופה.

ברצלונה מגיעה להתמודדות כשהיא נמצאת בכושר מצוין. הקבוצה של האנזי פליק פתחה את דרכה בליגת האלופות עם ניצחון משכנע 1:5 על פיינורד, והמשיכה לאחר מכן עם ארבעה ניצחונות רצופים בליגה הספרדית. למעשה, הקטלונים פתחו את העונה עם תשעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, רצף שהעניק לפתיחת העונה שלהם מימד היסטורי. גם במשחקי החוץ באירופה ברצלונה מציגה יציבות, לאחר שהפסידה רק פעם אחת בששת משחקי החוץ האחרונים שלה בליגת האלופות, לצד שלושה ניצחונות ושתי תוצאות תיקו. עם זאת, יש נקודה שראויה לתשומת לב: ברצלונה לא הצליחה לשמור על שער נקי בליגת האלופות מאז תחילת העונה האירופית הקודמת, נתון שעשוי להעניק לגלאטסראיי תקווה למצוא את הרשת גם מול היריבה החזקה.

מנגד, הקבוצה הטורקית מגיעה לאחר פתיחה מאכזבת לשלב הליגה, עם הפסד 3:1 בחוץ לספורטינג ליסבון, במשחק שבו דווקא עלתה ליתרון מוקדם הודות לשער עצמי של היריבה, אך לא הצליחה לשמור עליו וספגה שלושה שערים רצופים. למרות זאת, אין סיבה להספיד אותה, במיוחד לאור מה שעשתה בעונה הקודמת בליגת האלופות. גלאטסראיי ידעה להתאושש גם מפתיחה קשה במיוחד, לאחר שהובסה 5:1 בידי איינטרכט פרנקפורט, ובהמשך רשמה שני ניצחונות בית רצופים באוקטובר. יתרון הביתיות עשוי להיות משמעותי גם הפעם, כאשר ניצחונות על ליברפול ויובנטוס ותיקו מול אתלטיקו מדריד בעונה האירופית הקודמת ממחישים עד כמה מסוכנת הקבוצה באצטדיונה הביתי.

ההיסטוריה נוטה לטובת ברצלונה, גלאטסראיי ניצחה אותה פעם אחת בלבד בעשרה מפגשים, לצד שלוש תוצאות תיקו ושישה הפסדים. גם מול קבוצות ספרדיות הטורקים מתקשים, עם ניצחון אחד בלבד ב-22 המשחקים האחרונים. מנגד, ברצלונה מגיעה עם רצף של ארבעה ניצחונות מול קבוצות טורקיות.