ממשיכה לחגוג: ברצלונה הביסה 2:5 את בטיס

איבד את העשתונות, ויחד איתם גם את הסיכוי הקלוש שעוד היה לקבוצתו לחזור למשחק, חוסר אחריות של הקשר

הכוכב הצעיר שוב הראה את היכולות שלו, כשמעבר לשער שכבש כבר בפתיחה, הוא הציק לכל אורך המשחק לבטיס ולבסוף גם הוציא ממנה את האדום

הרכבים וציונים

מוכנה לפאריס ולקלאסיקו: ברצלונה מגיעה בכושר שיא לצמד המשחקים המאתגר שמחכה להם השבוע, כשהביסה 2:5 הערב (שבת) את בטיס. איצטדיון הלה קארטוחה צפה במשחק משוגע, במהלכו הובקעו שבעה שערים, נשלף כרטיס אדום ונפסלו שני שערים.

כבר בפתיחה הקטלונים המשיכו את המומנטום החיובי הנהדר שלהם, כשלאמין ימאל (10’) הבקיע שער מטורף, אבל הירוקים לא הלכו לאחור ו-ולנטין גומס (27’) איזן, קצת לפני הירידה למחצית רודרי (41’) ניצל יציאה רעה של השוער כדי לנגוח לרשת ולהחזיר את היתרון לחבורה של האנזי פליק. רגע לפני השריקה להפסקה הגיע רגע המחלוקת של המשחק, כשג’ובאני לו סלסו כבש שער נהדר מחוץ לרחבה, אך השופט פסל את השער בעצת שופטי המסך לאחר נגיעת יד בתחילת המהלך.

המחצית השנייה נפתחה בסערה אפילו יותר מהראשונה, כשאחרי שתי החמצות ענקיות בשני הצדדים, ופסילת שער של גבריאל ז’זוס, הברזילאי (52’) הצטרף לחגיגה עם השלישי של בארסה. אך מיד לאחר מכן עבדה אזאלזולי (53’) צימק והותיר את המארחת בתמונה, לצערו פאקונדו ברנאל איבד את העשתונות לאחר התגרות של לאמין ימאל וקיבל את האדום, ומכאן בטיס יצאה מהמשחק, אריק גארסיה (62’) ודני אולמו (81’) קבוע את תוצאת המשחק.

כאמור, בהמשך השבוע מחכה לברצלונה משחק מרתק בליגת האלופות מול אלופת אירופה פאריס סן ז’רמן, כשבראשון שלאחר מכן ריאל מדריד תגיע לקאמפ נואו לקלאסיקו ספרדי לוהט. החבורה של מנואל פלגריני תארח את פיינורד בצ’מפיונס ולאחר מכן תצא למשחק חוץ מול סלטה ויגו.