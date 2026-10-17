ממשיכה לחגוג: ברצלונה הביסה 2:5 את בטיס

השחקן המצטיין
לאמין ימאל, ציון: 0
הכוכב הצעיר שוב הראה את היכולות שלו, כשמעבר לשער שכבש כבר בפתיחה, הוא הציק לכל אורך המשחק לבטיס ולבסוף גם הוציא ממנה את האדום
השחקן המאכזב
פקונדו ברנל, ציון: 0
איבד את העשתונות, ויחד איתם גם את הסיכוי הקלוש שעוד היה לקבוצתו לחזור למשחק, חוסר אחריות של הקשר
ואייס
גומס
יורנטה
ביירין
גרסיה
פורנאלס
סבאיוס
לו-סלסו
ברנל
אזלזולי
הרננדס
דאוסה
פארוט
ריקלמה
גרסיה
קוברסי
מרטין
קונדה
אספר
פדרי
הרננדס
ימאל
לופס
אדיימי
ז'זוס
גרסיה
אולמו
גורדון
מוכנה לפאריס ולקלאסיקו: ברצלונה מגיעה בכושר שיא לצמד המשחקים המאתגר שמחכה להם השבוע, כשהביסה 2:5 הערב (שבת) את בטיס. איצטדיון הלה קארטוחה צפה במשחק משוגע, במהלכו הובקעו שבעה שערים, נשלף כרטיס אדום ונפסלו שני שערים.
כבר בפתיחה הקטלונים המשיכו את המומנטום החיובי הנהדר שלהם, כשלאמין ימאל (10’) הבקיע שער מטורף, אבל הירוקים לא הלכו לאחור ו-ולנטין גומס (27’) איזן, קצת לפני הירידה למחצית רודרי (41’) ניצל יציאה רעה של השוער כדי לנגוח לרשת ולהחזיר את היתרון לחבורה של האנזי פליק. רגע לפני השריקה להפסקה הגיע רגע המחלוקת של המשחק, כשג’ובאני לו סלסו כבש שער נהדר מחוץ לרחבה, אך השופט פסל את השער בעצת שופטי המסך לאחר נגיעת יד בתחילת המהלך.
המחצית השנייה נפתחה בסערה אפילו יותר מהראשונה, כשאחרי שתי החמצות ענקיות בשני הצדדים, ופסילת שער של גבריאל ז’זוס, הברזילאי (52’) הצטרף לחגיגה עם השלישי של בארסה. אך מיד לאחר מכן עבדה אזאלזולי (53’) צימק והותיר את המארחת בתמונה, לצערו פאקונדו ברנאל איבד את העשתונות לאחר התגרות של לאמין ימאל וקיבל את האדום, ומכאן בטיס יצאה מהמשחק, אריק גארסיה (62’) ודני אולמו (81’) קבוע את תוצאת המשחק.
כאמור, בהמשך השבוע מחכה לברצלונה משחק מרתק בליגת האלופות מול אלופת אירופה פאריס סן ז’רמן, כשבראשון שלאחר מכן ריאל מדריד תגיע לקאמפ נואו לקלאסיקו ספרדי לוהט. החבורה של מנואל פלגריני תארח את פיינורד בצ’מפיונס ולאחר מכן תצא למשחק חוץ מול סלטה ויגו.
שער! זה כבר 2:5: אולמו הצטרף לחגיגה לאחר שמצא עצמו לבד ברחבה אחרי לחץ קבוצתי גבוה, וגלגל לרשת
החמצה של לאמין ימאל עקב נהדר של אולמו ללאמין שבעט מסף הרחבה אל מחוץ למסגרת
כובש השער הפסול, ג'ובאני לו סלסו הוחלף ברודריגו ריקלמה
עוד חילוף אצל פלגריני. קוצ'ו הרננדס יצא, טרוי פארוט נכנס
שער! ברצלונה כבר ב-2:4: טעות קשה מאוד של אלבארו ולס, שלא הצליח לקלוט כדור גובה פשוט, קובארסי ניצל זאת כדי להשאיר לאריק גארסיה מול שער ריק, והאחרון גלגל לרשת
גם אנתונים גורדון נכנס אצל הבלאוגרנה, אדיימי פינה את מקומו
פרמין לופס פינה את מקומו לטובת דני אולמו
דייגו יורנטה קיבל את הכרטיס הצהוב
לאמין ימאל קיבל את הכרטיס הצהוב לאחר ההתגרות בקהל ובספסל בטיס
כרטיס אדום לפאקונדו ברנאל! הקשר נראה תופס ופוגע עם ראשו בלאמין ימאל, לאחר שהאחרון התגרה באוהדי בטיס, והורחק מהמשחק
בלאגן לאחר השער של בטיס. לאמין ימאל נשכב על הדשא לאחר מאבק עם גארסיה, גם בין הספסלים נרשמה קטטות, השופט חייב להרגיע את המשחק
שער! בטיס צימקה ל-3:2: עבדה קיבל כדור עומק על קו ההגנה הגבוה של בארסה ומול גארסיה גלגל לרשת
שער! ברצלונה עלתה ל-1:3: כמו בחצי הראשון, בטיס מחמיצה שער ודאי וסופגת מן העבר השני, לאמין ימאל עם תנועת עומק נהדרת מצא עצמו במצב של אחד על אחד מול השוער, והשאיר לז’סוס שהפעם לא היה בעמדת נבדל וגלגל לרשת
שער של ז’סוס נפסל. הברזילאי קיבל כדור נהדר מלאמין ימאל בתוך הרחבה, ומהאוויר הפציץ לרשת, אך הקוון הרים את הדגל לנבדל והשער נפסל
כמעט שוויון של המארחת. קוצ’ו הרננדס השתחרר על סף הרחבה ובמצב קורץ מאוד, בעט חלש וישר לידיים של גרסיה
פעולה אישית נהדרת של פרמין, הקשר הספרדי חילץ את הכדור בחצי המגרש של בטיס, והגיע עד לרחבה, אבל נעצר אצל השוער
גם הנזי פליק עם חילוף ראשון, כשאריק גארסיה נכנס במקומו של ג'רארד מרטין
חילוף ראשון אצל פלגריני. סבאיוס פינה את מקומו לטובת נלסון דאוסה
ריקרדו בנגוסטאה שרק להפסקת המחצית, הקהל הביתי השיב לו בשריקות בוז צורמות, בגלל השער שנפסל לקבוצתם
איזה אכזרי הכדורגל, לו סלסו כבש שער אדיר מחוץ לרחבה, אבל בתחילת המהלך שחקן בטיס נגע ביד ולאחר בדיקת VAR השער נפסל
שער! ברצלונה שוב ביתרון: פרמין לופס הגביהה מנקודת הקרן, שוער המארחת היסס ביציאה לכדור, רודרי ניצל זאת כדי לנגוח לרשת ולהעלות את קבוצתו ל-1:2
מסירת עומק אדירה של לאמין ימאל הגיע לאדיימי למצב של אחד על אחד מול השוער, אך הגרמני פעם נוספת לא הצליח לנצל את המצב לכדי שער
שער! בטיס איזנה ל-1:1: בתום ערבובייה ברחבה, פורנאלס קיבל את הכדור באגף ימין, והגביהה לרחבה, ולנטין גומס עלה מעל אספאר ונגח לרשת
כדור ארוך על קו ההגנה הגבוה של ברצלונה הגיע לפורנאלס, שהצליח לייצר בעיטה מול קונדה, אך הקוון הרים את הדגל והמהלך נפסל
אדיימי עצר את ביירין בתפיסה וקיבל את הכרטיס הצהוב
פרמין לופס קיבל את הצהוב הראשון של המשחק
החמצה אדירה של אדיימי. הגרמני קיבל כדור מושלם מפדרי ברחבה, הצליח לחלוף על פני השוער, אך לא היה מספיק קליני מול השער והמגן הצליח למנוע את השני של בארסה
שער! ברצלונה עלתה ל-0:1: מי אם לא לאמין ימאל? הכוכב הצעיר השתחרר על סף הרחבה ושחרר בעיטה מסובבת לפינה הרחוקה ולרשת, שער אדיר של הספרדי
ריקרדו בנגוסטאה הוציא לדרך את ההתמודדות