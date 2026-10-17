דקה 16: הפועל ת"א - טבריה 0:0

הרכבים וציונים

המחזור השביעי בליגת העל יוצא לדרך בשעה זו כשהפועל תל אביב מארחת את עירוני טבריה למפגש קצוות באצטדיון בלומפילד. האדומים ינסו לעשות צעד נוסף אל עבר הצמרת, בעוד האורחים יקוו להפתיע ולהיחלץ מהמקום האחרון.

בצד האדום, החבורה של אליניב ברדה נמצאת בכושר נהדר ורוצה להמשיך בו. אחרי שני ניצחונות רצופים ומרשימים, המארחת יודעת שניצחון נוסף יעלה את מאזן הנקודות שלה ל-16, בדיוק כמו למכבי תל אביב שבפסגה, לפחות עד יום שני.

מן העבר השני, החבורה של אלון זיו במצב שונה לגמרי. למרות שמחקה את המינוס במהירות, הטבריינים עדיין במקום האחרון בטבלה, כשהיא סופרת משחק רביעי ברציפות ללא ניצחון. האורחת תנסה להפתיע ולחבר ניצחון שיעלה אותה, לפחות זמנית, מהתחתית.

שני המפגשים של הקבוצות בעונה החולפת, הסתיימו באותה תוצאה בדיוק, כשבניהם הפועל תל אביב יצאה עם ידה על העליונה וניצחה 0:2. איך זה ייגמר הפעם?