דקה 76: הפועל חיפה - הפועל ר"ג 2:0

הרכבים וציונים

המחזור השביעי בליגת העל נמשך בשעה זו, כשהפועל חיפה מארחת את הפועל רמת גן באצטדיון סמי עופר. המארחת רוצה להמשיך במומנטום ולחבר ניצחון שני רצוף, בעוד האורחים רוצים לשוב למסלול הניצחונות אחרי שני הפסדים רצופים.

בצד של המארחת, החבורה של חיים סילבס רוצה להתקבע בחלק העליון של הטבלה ולהישאר בשש הראשונות. אחרי הניצחון הדרמטי על מכבי פתח תקווה במחזור הקודם, ינסו האדומים מהכרמל לחבר ניצחון שני ברציפות ושלישי עד כה העונה בליגה.

מן העבר השני, האורדונים רוצים להתאושש מהתבוסה לבית״ר ירושלים במחזור האחרון ולשוב לנצח אחרי שני הפסדים ברציפות. החבורה של מסאי דגו נמצאת כרגע מתחת לקו האדום ויודעת שניצחון יכול להרחיק אותם מהתחתית ולקרב אותם לחלק העליון בטבלה.

המפגש האחרון בין הקבוצות היה אי שם ב-2017 במסגרת גביע המדינה, אז פגשו אחת את השנייה פעמיים במסגרת רבע הגמר והגומלין. במפגש הראשון זה הסתיים ב-1:1, ואילו במפגש השני הפועל רמת גן ניצחה 1:2 ועלתה לחצי הגמר.