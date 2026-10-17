דקה 76: הפועל חיפה - הפועל ר"ג 2:0

ג'ראפי
קריצ'אק
ז'ופאריץ'
מנדי
מלול
סבג
אליאס
גונן
רוטמן
קייטה
תורג'מן
דיאקיטה
רייף
גונסאלבש
נאור
יבלו
טישלר
סילבה
נוביסי
סמל
מיאילוביץ'
אסנקה
קמפוס
המחזור השביעי בליגת העל נמשך בשעה זו, כשהפועל חיפה מארחת את הפועל רמת גן באצטדיון סמי עופר. המארחת רוצה להמשיך במומנטום ולחבר ניצחון שני רצוף, בעוד האורחים רוצים לשוב למסלול הניצחונות אחרי שני הפסדים רצופים.
בצד של המארחת, החבורה של חיים סילבס רוצה להתקבע בחלק העליון של הטבלה ולהישאר בשש הראשונות. אחרי הניצחון הדרמטי על מכבי פתח תקווה במחזור הקודם, ינסו האדומים מהכרמל לחבר ניצחון שני ברציפות ושלישי עד כה העונה בליגה.
מן העבר השני, האורדונים רוצים להתאושש מהתבוסה לבית״ר ירושלים במחזור האחרון ולשוב לנצח אחרי שני הפסדים ברציפות. החבורה של מסאי דגו נמצאת כרגע מתחת לקו האדום ויודעת שניצחון יכול להרחיק אותם מהתחתית ולקרב אותם לחלק העליון בטבלה.
המפגש האחרון בין הקבוצות היה אי שם ב-2017 במסגרת גביע המדינה, אז פגשו אחת את השנייה פעמיים במסגרת רבע הגמר והגומלין. במפגש הראשון זה הסתיים ב-1:1, ואילו במפגש השני הפועל רמת גן ניצחה 1:2 ועלתה לחצי הגמר.
טעות קשה בהגנת הפועל חיפה הותירה את לואן קמפוס לבדו מול השער, אך החלוץ לא הצליח להשתלט היטב על הכדור ונפל לאחר מגע קל עם יואב ג'ראפי
החילוף הראשון במשחק יצא לדרך כאשר שי אליאס ירד לספסל ושיקנאה דיאקיטה נכנס במקומו
רגעים ספורים לאחר הרחקתו של שייק קייטה, דוד אסנקה קיבל את הכדור באגף השמאלי, יצא למבצע אישי נהדר וסיים אותו בבעיטה לרשת
דקל צינו שלף כרטיס אדום ישיר לעבר שייק קייטה, לאחר כניסה חריפה שלו בשחקן היריבה שלא הותירה לשופט ברירה אלא להרחיקו
מריוס נוביסי המתין לכדור הארוך שנשלח לעברו, אך יואב ג'ראפי קרא היטב את המהלך, יצא משערו וקלט את הכדור לפני שהגיע לחלוץ היריבה
הפועל רמת גן יצאה להתקפה מתפרצת, אך דריו ז'ופאריץ' עצר את המהלך בעבירה
מרסיו סילבה ספג את הכרטיס הצהוב השני של הפועל רמת גן במשחק
האורדונים יצאו להתקפה מסודרת שבסיומה הגיע הכדור למשה סמל, ששחרר בעיטה עוצמתית שחלפה בסמוך למשקוף שער המארחים
נאור סבג שלח כדור עומק נהדר שמצא את אלון תורג'מן בעמדה מצוינת בין שחקני ההגנה של הפועל רמת גן. תורג'מן השתלט על הכדור ושחרר בעיטה חזקה, אך עמית רייף היה במקום והדף את הכדור לקרן
לאחר שבכמה מקרים שמר על איפוק, דקל צינו שלף לבסוף את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק לעבר דניאל טישלר
הפועל רמת גן יצאה להתקפה מסודרת, שבסיומה הרים משה סמל כדור מסוכן לרחבה לעבר לואן קמפוס, אך האחרון לא הצליח לדחוק אותו מקרוב
אלון תורג'מן הפעיל לחץ על הגנת האורדונים והצליח לחטוף את הכדור במצב מסוכן. ניסיון ההרחקה של הגנת רמת גן הסתיים דווקא ברגליו של נאור סבג, ששחרר בעיטה מסף הרחבה שחלפה מעל המסגרת
אלון תורג'מן הותיר כדור לשי אליאס ברחבה, אך האחרון איחר להגיע אליו. לירן רוטמן ניצל את הכדור שנותר חופשי, עט עליו ושיגר בעיטה שחלפה מעל המשקוף
אלון תורג'מן השתלט על הכדור כשגבו מופנה לשער, הסתובב מול הגנת הפועל רמת גן ושחרר בעיטה לעבר שער היריבה, אך הכדור הגיע ישירות לידיו של עמית רייף
השופט דקל צינו שרק לפתיחת ההתמודדות