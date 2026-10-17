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דקה 59: מכבי נתניה - עירוני ק"ש 0:0

ליגת העל, מחזור 7: קצב טוב באצטדיון בנתניה. היהלומים שולטים יותר בכדור, אך החבורה של ברדה נכנסה לעניינים. בילו החמיץ ממצב קורץ עבור המארחת

תומר חבז | 19:15

גבריאל בוגדאן

גבריאל בוגדאן (רועי כפיר)

ליגת העל Winner - מחזור 7

מרים

יום שבת, 17/10/2026, 19:15

מכבי נתניה

עירוני ק"ש

מכבי נתניה

0:0

שופט: יובל שטיין

עירוני ק"ש
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פופ

המחזור השביעי בליגת העל נמשך בשעה זו כשמכבי נתניה מארחת את עירוני קריית שמונה באצטדיון מרים, למשחק בו שתי הקבוצות יקוו לנצח ולצאת לדרך חדשה.

בצד של המארחת, החבורה של רוני לוי פתחה עונה בצורה די מאכזבת עם ניצחון אחד בלבד בששת המחזורים הראשונים. אחרי ארבעה משחקים ללא ניצחון, ינסו היהלומים לחבר ניצחון ביתי ראשון העונה, כזה שיוציא אותם לדרך חדשה.

מן העבר השני, החבורה של שי ברדה גם היא בפתיחת עונה מאכזבת במיוחד. עם ניצחון אחד בלבד וחמישה הפסדים, תנסה החבורה מהצפון לעצור את כדור השלג של ארבעה הפסדים רצופים ולחזור לנצח.

בעונה שעברה נפגשו הקבוצות שלוש פעמים, בסיבוב הראשון נתניה היא זו שניצחה אחרי 1:2 דרמטי, בסיבוב השני זה הסתיים ב-1:1 ובפלייאוף התחתון קריית שמונה ניצחה 0:1. איך זה ייגמר הפעם?

מחצית ראשונה

באסם זערורה בועט (רועי כפיר)

45'

באסם זערורה נכנס גם הוא לפנקס של השופט עם כרטיס צהוב

44'

טאלס קוסטה קיבל צהוב

34'

עזיז אווטארה קיבל צהוב

עזיז אווטארה (רועי כפיר)

30'

הזדמנות קורצת לעוז בילו. מתיאוס דאבו העביר לו את הכדור בתוך הרחבה, אך שחקן ההתקפה לא השכיל להכניע את דניאל טננבאום מטווח קרוב ונעצר אצלו

21'

באסם זערורה קיבל את הכדור בסיום התקפה מתפרצת, אך הכדור שלו פספס את המסגרת

15'

לאחר דקות ראשונות בשליטה של מכבי נתניה, האורחת התחילה להיכנס לעניינים ולשחק פתוח

שי ברדה (רועי כפיר)

רוני לוי (רועי כפיר)

אוהדי מכבי נתניה (רועי כפיר)

1'

השופט הוציא את ההתמודדות הזאת לדרך!