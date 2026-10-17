דקה 59: מכבי נתניה - עירוני ק"ש 0:0

הרכבים וציונים

המחזור השביעי בליגת העל נמשך בשעה זו כשמכבי נתניה מארחת את עירוני קריית שמונה באצטדיון מרים, למשחק בו שתי הקבוצות יקוו לנצח ולצאת לדרך חדשה.

בצד של המארחת, החבורה של רוני לוי פתחה עונה בצורה די מאכזבת עם ניצחון אחד בלבד בששת המחזורים הראשונים. אחרי ארבעה משחקים ללא ניצחון, ינסו היהלומים לחבר ניצחון ביתי ראשון העונה, כזה שיוציא אותם לדרך חדשה.

מן העבר השני, החבורה של שי ברדה גם היא בפתיחת עונה מאכזבת במיוחד. עם ניצחון אחד בלבד וחמישה הפסדים, תנסה החבורה מהצפון לעצור את כדור השלג של ארבעה הפסדים רצופים ולחזור לנצח.

בעונה שעברה נפגשו הקבוצות שלוש פעמים, בסיבוב הראשון נתניה היא זו שניצחה אחרי 1:2 דרמטי, בסיבוב השני זה הסתיים ב-1:1 ובפלייאוף התחתון קריית שמונה ניצחה 0:1. איך זה ייגמר הפעם?