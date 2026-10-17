דקה 59: בני סכנין - הפועל פ"ת 0:1

בלבראו
אבו עביד
דהן
אווסו
גומס
וורוביובס
טאהא
קדג'ו
חג'ג'
סלמן
פרסקיב
כץ
מוסונדה
ישראלוב
ישראלי
נסאר
אמיאן
אהוד
דוד
לוי
קימבודי
בילה
קייטה
המחזור השביעי בליגת העל נמשך בשעה זו באצטדיון דוחא, כשבני סכנין מארחת את הפועל פתח תקווה, משחק בו שתי הקבוצות מחפשות לחבר ניצחון שני העונה בליגה.
בצד של המארחת, החבורה של יוסי אבוקסיס פתחה עם ארבעה משחקים ללא ניצחון, אך התאוששה כשגברה 0:1 על הפועל רמת גן וסיימה ב-0:0 סוער עם מכבי תל אביב במחזור הקודם. כעת ינסו האדומים להמשיך במומנטום למשחק שלישי ללא הפסד ולניצחון שני העונה בליגה.
מן העבר השני, בצד של האורחים, החבורה של עומר פרץ סופרת כבר ארבעה מחזורים ללא ניצחון. המלאבסים הפסידו נקודות דרמטיות במחזור הקודם נגד מכבי נתניה, וינסו להתאושש ולחזור לנצח, מה שלא עשו עוד מהמחזור השני העונה.
הקבוצות נפגשו העונה בגביע הטוטו אז בני סכנין ניצחה 0:1, בעונה שעברה הן נפגשו פעמיים כשבסיבוב הראשון זה נגמר ב-2:2, ובסיבוב השני הפועל פתח תקווה ניצחה 1:2. איך זה ייגמר הפעם?
רועי דוד הרגיש רגישות באחת מרצועות הברך, ונאלץ לסיים את דרכו במשחק. חמידו קייטה עלה מהספסל במקום הכישרון הצעיר
קוג’ו הגיע לסף הרחבה פעם נוספת בזכות דריבל טוב שלא נעצר אצל הגנת המלאבסים. גם במקרה הזה הבעיטה של שחקן ההתקפה הייתה לא מספיק מדויקת ופספסה את המסגרת
שער! בני סכנין עלתה ל-0:1: אחמד סלמן מצא את עצמו חופשי לבעיטה מכ-20 מטרים, הניף את רגל ימין ושלח חץ לפינה הקרובה שהכניע את עומר כץ והעניק יתרון מוצדק לביתיים. שוער האורחת הציג תגובה לא מספיק טובה וגם לו יש חלק בשער
סתיו ישראלי מנע מחג’ג’ לפתח התקפה מהירה, ונכנס גם הוא לפנקסו של פוקסמן
המקומיים התקרבו אל היתרון. קוג’ו ביצע דריבל נוסף מהאגף הימני, חתך אל מרכז המגרש וסיפק בעיטה חדה שפגשה רק את הרשת החיצונית
מצב נייח של הביתיים בסמוך למחצית המגרש הוגבה לעבר הרחבה. הגנת המלאבסים הצליחה להרחיק עד לירוי אווסו, שבעט כדור שטוח שחלף על פני כולם והחמיץ במעט את המסגרת
התקפת מעבר מהירה של בני סכנין עברה דרך הרגליים של מתיו קוג’ו, שחלף על פני שני שחקנים וניסה לבחון את ראול בלבראו עם בעיטה מרחוק. השוער הגיב טוב והרחיק את האיום לקרן
עילאי חג’ג’ משך בחולצתו של רועי לוי ו-”זכה” לכרטיס צהוב מוקדם מאוד
החמצה גדולה להפועל פתח תקווה כבר בפתיחת המשחק! קרן שעלתה מצד ימין פגשה את הראש של אלכס מוסונדה בתוך רחבת החמש. הבלם נגח ישר אל הקורה מכשני מטרים והתוצאה נותרה מאופסת
שופט המשחק, דוד פוקסמן, הוציא את ההתמודדות לדרך!