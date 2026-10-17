דקה 59: בני סכנין - הפועל פ"ת 0:1

הרכבים וציונים

המחזור השביעי בליגת העל נמשך בשעה זו באצטדיון דוחא, כשבני סכנין מארחת את הפועל פתח תקווה, משחק בו שתי הקבוצות מחפשות לחבר ניצחון שני העונה בליגה.

בצד של המארחת, החבורה של יוסי אבוקסיס פתחה עם ארבעה משחקים ללא ניצחון, אך התאוששה כשגברה 0:1 על הפועל רמת גן וסיימה ב-0:0 סוער עם מכבי תל אביב במחזור הקודם. כעת ינסו האדומים להמשיך במומנטום למשחק שלישי ללא הפסד ולניצחון שני העונה בליגה.

מן העבר השני, בצד של האורחים, החבורה של עומר פרץ סופרת כבר ארבעה מחזורים ללא ניצחון. המלאבסים הפסידו נקודות דרמטיות במחזור הקודם נגד מכבי נתניה, וינסו להתאושש ולחזור לנצח, מה שלא עשו עוד מהמחזור השני העונה.

הקבוצות נפגשו העונה בגביע הטוטו אז בני סכנין ניצחה 0:1, בעונה שעברה הן נפגשו פעמיים כשבסיבוב הראשון זה נגמר ב-2:2, ובסיבוב השני הפועל פתח תקווה ניצחה 1:2. איך זה ייגמר הפעם?