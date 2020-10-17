מחצית: מכבי פ"ת - מכבי חיפה 0:1

ארליך
יאו
טיבי
אבדאח
דזנט
סלם
כהן
אינברום
חזן
קורטס
אוואסו
גלזר
בטאיי
לונוויק
שטייפמן
סייף
מוחמד
אזולאי
ברזאו
ברוניניו
חורה
נובאקוביץ'
המחזור השביעי בליגת העל נמשך בשעה זו כשמכבי חיפה מתארחת אצל מכבי פתח תקווה באצטדיון שלמה ביטוח במשחק בו שתי הקבוצות מגיעות במומנטום הפוך לחלוטין.
נתחיל עם האורחים, כשהחבורה של ברק בכר מגיעה אחרי ארבעה ניצחונות רצופים וחמישה ניצחונות בששת המחזורים הראשונים של העונה. הירוקים מהכרמל רוצים להמשיך במומנטום החיובי, להידבק לפסגה ולרשום ניצחון חמישי רצוף.
מן העבר השני, המארחת מגיעה במומנטום שלילי לגמרי. המלאבסים פתחו עונה טוב עם שני ניצחונות, אך מאז רשמו ארבעה הפסדים רצופים. החבורה של זיו אריה תנסה לעצור את כדור השלג, להפתיע את הירוקים ולעצור את הרצף השלילי.
המפגש האחרון בין הקבוצות היה בפברואר 2025, אז מכבי חיפה יצאה עם ידה על העליונה לאחר שניצחה 0:1. הניצחון האחרון של המלאבסים על מכבי חיפה היה ב-2023, אז עידן טוקלומטי הכריע בדקה האחרונה וקבע 2:3. איך זה ייגמר הפעם?
עידו כהן הכשיל את ברוניניו במרכז המגרש וקיבל כרטיס צהוב
המארחת כמעט הכפילה את היתרון שלה, לירן חזר ביצע דריבל איכותי וסיים עם בעיטה שנעצרה במשקוף
ברוניניו היה קרוב להחזיר את קבוצתו למשחק, הברזילאי ביצע פעולה אישית טובה תוך כדי שהוא מתגבר על השומר שלו ושחרר בעיטה לכיוון החיבורים, אבל מאור ארליך עצר
המארחת מובילה, אבל שחקניו של ברק בכר שולטים בקצב המשחק ולמרות זאת, מאז הגול של אינברום שתי הקבוצות לא יצרו מצב ממשי לאחד השערים
שער! מכבי פתח תקווה עלתה ליתרון 0:1: החבורה של זיו אריה עלתה על לוח התוצאות, דקה אחרי ההחמצה של נובאקוביץ'. אייל אינברום קיבל את הכדור באגף השמאלי של הרחבה, ביצע פעולה אישית נהדרת ובעט כדור אדיר לחיבורים הרחוקים
הירוקים התקרבו לכיבוש השער, ברוניניו ביצע פעולה נהדרת באגף השמאלי והרים לרחבה, אנדריה נובאקוביץ' נגח ממצב טוב, אבל פספס במעט את המסגרת
אביב קליין שרק לפתיחת ההתמודדות