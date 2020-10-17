מחצית: מכבי פ"ת - מכבי חיפה 0:1

הרכבים וציונים

המחזור השביעי בליגת העל נמשך בשעה זו כשמכבי חיפה מתארחת אצל מכבי פתח תקווה באצטדיון שלמה ביטוח במשחק בו שתי הקבוצות מגיעות במומנטום הפוך לחלוטין.

נתחיל עם האורחים, כשהחבורה של ברק בכר מגיעה אחרי ארבעה ניצחונות רצופים וחמישה ניצחונות בששת המחזורים הראשונים של העונה. הירוקים מהכרמל רוצים להמשיך במומנטום החיובי, להידבק לפסגה ולרשום ניצחון חמישי רצוף.

מן העבר השני, המארחת מגיעה במומנטום שלילי לגמרי. המלאבסים פתחו עונה טוב עם שני ניצחונות, אך מאז רשמו ארבעה הפסדים רצופים. החבורה של זיו אריה תנסה לעצור את כדור השלג, להפתיע את הירוקים ולעצור את הרצף השלילי.

המפגש האחרון בין הקבוצות היה בפברואר 2025, אז מכבי חיפה יצאה עם ידה על העליונה לאחר שניצחה 0:1. הניצחון האחרון של המלאבסים על מכבי חיפה היה ב-2023, אז עידן טוקלומטי הכריע בדקה האחרונה וקבע 2:3. איך זה ייגמר הפעם?