דקה 26: הפועל ב"ש - הפועל י-ם 0:0

הרכבים וציונים

הפועל באר שבע מארחת בשעה זו את הפועל ירושלים באצטדיון טוטו טרנר, במסגרת המחזור השביעי של ליגת העל, כשהיא מגיעה במומנטום חיובי בליגה ותנסה להמשיך במגמה. הקבוצה של רן קוז'וק חזרה מפגרת הנבחרות עם 0:2 על עירוני טבריה, שהצטרף לניצחונות 0:1 על עירוני קריית שמונה ו-0:2 על הפועל פתח תקווה שהיו לפני כן. כעת, בבאר שבע ירצו להמשיך לצבור נקודות ולשמור על מקומם בצמרת, אך יצטרכו לעשות זאת אחרי השבוע האירופי, שבו פגשו את אלקמאר ונכנעו לה 2:1 בהולנד.

מנגד, הפועל ירושלים מגיעה למשחק אחרי הפסד כואב 4:1 למכבי חיפה, שקדם לו ניצחון מרשים 2:4 על מכבי פתח תקווה ו-2:2 מול עירוני טבריה. הקבוצה מהבירה הוכיחה שהיא מסוגלת לייצר משחק התקפי ולכבוש שערים, אך לצד זאת היא מתקשה לשמור על יציבות הגנתית. מול האלופה, שתנסה לנצל את יתרון הביתיות ואת הביטחון שצברה בליגה, הירושלמים יצטרכו להציג משחק הגנה משופר כדי להקשות על המארחת.

גם המפגשים הישירים בשנים האחרונות נוטים באופן מובהק לטובת הפועל באר שבע. בחמשת המפגשים האחרונים בין הקבוצות בליגה ובגביע המדינה, האדומים מבירת הנגב ניצחו בכל המשחקים: 1:3 באוקטובר 2024, 0:2 בינואר 2025, 1:5 בספטמבר 2025, 1:4 בדצמבר 2025 ו-1:2 בגביע המדינה בינואר 2026. למעשה, הקבוצה היחידה אותה הירושלמים לא הצליחו לנצח מאז שחזרו לליגת העל היא באר שבע.

הקבוצה מבירת הנגב תקווה להמשיך את הרצף החיובי שלה מול הפועל ירושלים ולחבר ניצחון ליגה נוסף, בעוד האורחת תנסה לשים סוף לרצף ההפסדים שלה במפגשים הישירים ולהפתיע בטרנר. עם יתרון הביתיות, התוצאות האחרונות בליגה והמאזן במפגשים בין הקבוצות, באר שבע מגיעה עם סיבות לאופטימיות, אך תצטרך לתרגם את היתרון על הנייר ליכולת על כר הדשא כדי לצאת עם שלוש הנקודות.