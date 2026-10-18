דקה 12: ריאל מדריד - סביליה 0:0

הרכבים וציונים

ריאל מדריד מארחת בשעה זו את סביליה בסנטיאגו ברנבאו, במסגרת המחזור התשיעי בליגה הספרדית. הבלאנקוס של ז'וזה מוריניו רוצים להמשיך במאבק בצמרת ולהתקרב לברצלונה המוליכה, שניצחה אמש 2:5 את בטיס ושמרה על מאזן מושלם. מנגד, האנדלוסים מקווים להפתיע בחוץ ולהישאר צמודים לחבורת הצמרת.

הקבוצה מבירת ספרד מגיעה להתמודדות מהמקום הרביעי עם 18 נקודות, לאחר שרשמה שישה ניצחונות ושני הפסדים בשמונת מחזורי הפתיחה. במחזור הקודם גברו הבלאנקוס 0:1 על ויאריאל, ובאמצע השבוע השלימו מהפך דרמטי בדרך ל-3:4 על רומא בליגת האלופות. החבורה של מוריניו ניצחה בכל חמשת משחקי הבית שלה העונה בכל המסגרות ותקווה לשמור על המאזן המושלם בברנבאו, אך תיאלץ להסתדר ללא ויניסיוס ג'וניור המורחק, כשגם רודריגו, פרלאן מנדי וראול אסנסיו נעדרים.

מנגד, סביליה של לואיס גרסיה מגיעה מהמקום החמישי עם 14 נקודות, לאחר ארבעה ניצחונות, שתי תוצאות תיקו ושני הפסדים. במחזור האחרון סיימו האנדלוסים ב-3:3 מול לבאנטה, ולפני כן נכנעו 3:1 לברצלונה. למרות חוסר היציבות בתוצאות, האורחת מציגה יכולת טובה מחוץ לביתה, כשבארבעת משחקי החוץ שלה בליגה רשמה שני ניצחונות ושתי תוצאות תיקו.

בכל הנוגע למפגשים הישירים, היתרון בשנים האחרונות שייך באופן מובהק לריאל מדריד, שניצחה בכל חמשת המשחקים האחרונים בין הקבוצות. במפגש האחרון, שנערך במאי 2026, ניצחו הבלאנקוס 0:1 בחוץ, לאחר שגברו על סביליה 0:2 בברנבאו בדצמבר 2025. למעשה, האנדלוסים לא הצליחו לנצח את ריאל בעשרת מפגשי הליגה האחרונים, והפעם ינסו לשבור את הרצף השלילי דווקא באחד המגרשים הקשים בספרד.