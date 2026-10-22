62 דקות לגלוך, 0:2 לאייאקס על אטאלנטה

הרכבים וציונים

ברוכה הבאה לאירופה: אייאקס גברה אתמול (חמישי) 0:2 על אטאלנטה במסגרת המחזור השני של הקונפרנס ליג והשיגה את ניצחונה הראשון במפעל השלישי בחשיבותו ביבשת. אוסקר גלוך פתח בהרכב ושותף ל-62 דקות בהן הציג יכולת נפלאה.

ההולנדים נראו טוב יותר ב-45 הדקות הראשונות, ומי שהוביל אותם ובלט במיוחד היה גלוך. הישראלי היה מעורב בבניית ההתקפות של אייאקס, ובמיוחד בסיומן, כאשר בעט 4 פעמים לשער בחצי הראשון, אך הוא לא הצליח למצוא את הרשת לאחר שנעצר אצל השוער או שפספס את המסגרת.

בעיטה של שחקן אחר, לוקאס רוזה, כבר בדקה השישית נעצרה בקורה, כאשר האוהדים ביציע תפסו את ראשם. מנגד, האיטלקים התקשו למצוא את הקצב שלהם, אך ידעו לאיים לקראת סיום המחצית. לחדרי ההלבשה הקבוצות ירדו ב-0:0.

לאחר כ-17 דקות בחצי השני, גלוך הוחלף וראה מהספסל את קבוצתו משיגה את הניצחון. לאחר שלל החמצות משני הצדדים, טולו קיבל כדור ארוך, השתלט עליו יפה לאחר מאבק אווירי עם שחקן הגנה, ובאחד על אחד מול השוער הוא לא התבלבל ושלח את הכדור פנימה.

בתוספת הזמן, עבדאללה וואזאן הכפיל את התוצאה לאחר שכבש מזווית לא פשוטה בכלל מצד שמאל שער נהדר ששלהב את האוהדים. ניצחון בכורה להולנדים באירופה.