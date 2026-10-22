62 דקות לגלוך, 0:2 לאייאקס על אטאלנטה

טר שטגן
בואומן
באס
רוזה
וינדאל
אמרבאט
קלאסן
מוקיו
בראנדט
גלוך
אלמיידה
אועזאן
ציגנקוב
עמנואל ארוקודארה
יאנסה
קארנסצ'י
בלאנובה
כריסטנסן
אובריץ
זפאקוסטה
גייטאנו
סילבה
אלמס
דה-קטלארה
זלווסקי
סקמאקה
סמארדזיץ'
קרסטוביץ'
פשאליץ'
רואו
ברוכה הבאה לאירופה: אייאקס גברה אתמול (חמישי) 0:2 על אטאלנטה במסגרת המחזור השני של הקונפרנס ליג והשיגה את ניצחונה הראשון במפעל השלישי בחשיבותו ביבשת. אוסקר גלוך פתח בהרכב ושותף ל-62 דקות בהן הציג יכולת נפלאה.
ההולנדים נראו טוב יותר ב-45 הדקות הראשונות, ומי שהוביל אותם ובלט במיוחד היה גלוך. הישראלי היה מעורב בבניית ההתקפות של אייאקס, ובמיוחד בסיומן, כאשר בעט 4 פעמים לשער בחצי הראשון, אך הוא לא הצליח למצוא את הרשת לאחר שנעצר אצל השוער או שפספס את המסגרת.
בעיטה של שחקן אחר, לוקאס רוזה, כבר בדקה השישית נעצרה בקורה, כאשר האוהדים ביציע תפסו את ראשם. מנגד, האיטלקים התקשו למצוא את הקצב שלהם, אך ידעו לאיים לקראת סיום המחצית. לחדרי ההלבשה הקבוצות ירדו ב-0:0.
לאחר כ-17 דקות בחצי השני, גלוך הוחלף וראה מהספסל את קבוצתו משיגה את הניצחון. לאחר שלל החמצות משני הצדדים, טולו קיבל כדור ארוך, השתלט עליו יפה לאחר מאבק אווירי עם שחקן הגנה, ובאחד על אחד מול השוער הוא לא התבלבל ושלח את הכדור פנימה.
בתוספת הזמן, עבדאללה וואזאן הכפיל את התוצאה לאחר שכבש מזווית לא פשוטה בכלל מצד שמאל שער נהדר ששלהב את האוהדים. ניצחון בכורה להולנדים באירופה.
השופט סיים את ההתמודדות!
שער! אייאקס עלתה ליתרון 0:2: עבדאללה וואזאן קיבל את הכדור באגף השמאלי, נכנס לרחבה ומזווית לא פשוטה השחיל את הכדור באומנות וקבע ניצחון בלתי מעורער
טר שטגן קיבל צהוב
חילוף באייאקס: יאנסה החליף את בראנדט
שער! אייאקס עלתה ליתרון 0:1: טולו קיבל כדור ארוך, גבר באוויר על שחקן ההגנה והתשלט עליו, המשיך כל הדרך לאחד על אחד מול השוער והצליח להכניע אותו בדרך לניצחון
ניקולה זלווסקי קיבל צהוב
רואו החליף את אלמס
חילוף כפול נוסף באטאלנטה: פשאליץ' החליף את גייטאנו
בראנדט מסר טוב לטולו בתוך הרחבה, אך האחרון שלח בעיטה גבוהה ומעל השער
חילוף איטלקי: קרסטוביץ' החליף את סקמאקה
לזאר סמארדזיץ' קיבל צהוב
חילוף נוסף אצל המארחת: ארוקודארה החליף את לאונרדו
ציגנקוב החליף את קלאסן
חילוף באטאלנטה: לזאר סמארדזיץ' החליף את דה-קטלארה
חילוף כפול אצל אייאקס: וואזאן החליף את גלוך
סופיאן אמרבאט קיבל צהוב
גלוך ממשיך להרשים ולאיים על השער. הישראלי נכנס לרחבה, היטל בשחקני ההגנה ושחרר בעיטה שנעצרה שוב אצל השוער
עוד ניסיון של גלוך, אך הפעם הבעיטה שלו ברגל שמאל מתוך הרחבה נעצרה אצל שוער היריבה. הישראלי אקטיבי ובולט באייאקס
מרקוס לאונרדו קיבל את הכדור במרכז הרחבה לאחר התקפת מעבר של המארחת, אך הבעיטה שלו הלכה החוצה
אוסקר גלוך קיבל את הכדור באגף, נכנס למרכז, אך הכדור שסובב לשער החמיץ את המסגרת
כמעט הראשון של אייאקס, אך הבעיטה של לוקאס רוזה נעצרה בעמוד
השופט הוציא את התמודדות הזאת לדרך!