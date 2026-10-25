דקה 53: הפועל פ"ת - בית"ר י-ם 1:0

כץ
ישראלי
מוסונדה
ישראלוב
שלום
אמיאן
אלטמן
לוי
אנדרדה
קימבודי
בילה
סילבה
גדראני
קרבאלי
אנטווי
מוזי
אינו
סרנה
יוספי
אצילי
שועה
וייסמן
הפועל פתח תקווה מארחת בשעה זו את בית"ר ירושלים באצטדיון המושבה, במסגרת המחזור השמיני בליגת העל. המלאבסים של עומר פרץ מחפשים לחזור למסלול הניצחונות ולהשיג שלוש נקודות חשובות לעיני הקהל הביתי, בעוד הירושלמים מגיעים במטרה להמשיך לצבור נקודות ולהתקרב לצמרת הגבוהה.
הפועל פתח תקווה מגיעה להתמודדות לאחר שנכנעה 2:0 לבני סכנין בדוחא במחזור הקודם, כשגם קודם לכן הסתפקה ב-1:1 ביתי מול מכבי נתניה. המארחת מתקשה לייצר רצף של תוצאות חיוביות, ויודעת שניצחון מול אחת הקבוצות הטובות בליגה עשוי להעניק לה דחיפה משמעותית לקראת המשך העונה.
מנגד, בית"ר ירושלים מגיעה לאחר שסיימה ב-0:0 מול מכבי תל אביב בטדי, במשחק שבו שתי הקבוצות לא הצליחו למצוא את הרשת. קודם לכן רשמה החבורה מהבירה ניצחון משכנע של 0:4 בחוץ על הפועל רמת גן, והיא מקווה לשחזר את היכולת ההתקפית ולהמשיך במגמה החיובית גם הפעם.
במפגשים האחרונים בין הקבוצות הייתה לבית"ר ירושלים עדיפות ברורה. במשחק האחרון ביניהן, במאי 2026, הן נפרדו ב-0:0, אך קודם לכן ניצחו הירושלמים 1:3 באפריל. כעת המלאבסים ינסו לנצל את יתרון הביתיות כדי לשנות את המאזן מול היריבה מהבירה.
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