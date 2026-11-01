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דקה 49: מכבי פ"ת - הפועל ב"ש 1:2

ליגת העל, מחזור 9: האלופה פתחה בשליטה והובילה משער משוגע של יהושע (15'), אחרי שהמארחת ספגה היא תקפה יותר וחזן השווה עם גול חריג ביופיו (29')

תומר חבז | 20:00

חמודי כנעאן בועט

חמודי כנעאן בועט (שחר גרוס)

ליגת העל Winner - מחזור 9

שלמה ביטוח

יום ראשון, 01/11/2026, 20:00

מכבי פ"ת

הפועל ב"ש

מכבי פ"ת

2:1

שופט: אביב קליין

הפועל ב"ש
הרכבים וציונים

חברון

יאו

טיבי

אבדאח

דזנט

סלם

כהן

אינברום

חזן

אוואסו

קורטס

מרציאנו

מזרחי

דיופ

ויטור

אמאדור

יהושע

כנעאן

איסט

פורסון

ויקטור

זלאטנוביץ'

המחזור התשיעי של ליגת העל נמשך בשעה זו, כאשר אלופת המדינה הפועל באר שבע מתארחת באצטדיון שלמה ביטוח אצל מכבי פתח תקווה, כשכל אחת מהקבוצות מקווה להשיג את שלוש הנקודות.

המלאבסים שמו מאחוריהם רצף של חמישה הפסדי ליגה רצופים במחזור האחרון, כשגברו 1:2 על הפועל רמת גן בזכות צמד נהדר של חוסה קורטס, וכעת הם מקווים להפתיע את הקבוצה הדרומית ולחבר ניצחון שני ברציפות, שיכניס אותה לקצב.

בצד השני של המתרס, הבחורים של רן קוז’וק יודעים כי ניצחון הערב יעלה אותם (לפחות זמנית) למקום הראשון. האלופה מגיעה בתקופה פחות יציבה, כאשר בכל חמשת משחקי הליגה האחרונים יצאה עם ידה על העליונה, אך בזירה האירופית היא עם נקודה אחת מתוך תשע אפשריות, ובבירת הנגב רוצים כעת להמשיך את המומנטום מה-2:5 האדיר על מכבי חיפה במחזור הליגה האחרון.

אם מתחשבים במאזן הפנימי בין הקבוצות, כצפוי, לאלופת המדינה ישנו יתרון קל. בחמשת המפגשים האחרונים בין השתיים בכל המסגרות ב”ש יצאה זו עם שלוש הנקודות, כשבשני המפגשים הנותרים המלאבסים הצליחו לנצח פעם אחת (בגמר גביע המדינה 2024), לצד תוצאת תיקו בודדת. מי תצא עם הנקודות הערב?

מחצית ראשונה

ז'ואאו ויקטור בפעולה (שחר גרוס)

אוהדי הפועל באר שבע (שחר גרוס)

שחקני הפועל באר שבע חוגגים (שחר גרוס)

ניב יהושע שמח, אך לא חוגג את השער שכבש מול האקסית (שחר גרוס)

ניב יהושע שמח, אך לא חוגג מול האקסית (שחר גרוס)

אוהדי מכבי פתח תקווה (שחר גרוס)

גיא דזנט מנסה לחטוף לז'ואאו ויקטור (שחר גרוס)

שחקני הפועל באר שבע (שחר גרוס)

שחקני מכבי פתח תקווה (שחר גרוס)