דקה 49: מכבי פ"ת - הפועל ב"ש 1:2

הרכבים וציונים

המחזור התשיעי של ליגת העל נמשך בשעה זו, כאשר אלופת המדינה הפועל באר שבע מתארחת באצטדיון שלמה ביטוח אצל מכבי פתח תקווה, כשכל אחת מהקבוצות מקווה להשיג את שלוש הנקודות.

המלאבסים שמו מאחוריהם רצף של חמישה הפסדי ליגה רצופים במחזור האחרון, כשגברו 1:2 על הפועל רמת גן בזכות צמד נהדר של חוסה קורטס, וכעת הם מקווים להפתיע את הקבוצה הדרומית ולחבר ניצחון שני ברציפות, שיכניס אותה לקצב.

בצד השני של המתרס, הבחורים של רן קוז’וק יודעים כי ניצחון הערב יעלה אותם (לפחות זמנית) למקום הראשון. האלופה מגיעה בתקופה פחות יציבה, כאשר בכל חמשת משחקי הליגה האחרונים יצאה עם ידה על העליונה, אך בזירה האירופית היא עם נקודה אחת מתוך תשע אפשריות, ובבירת הנגב רוצים כעת להמשיך את המומנטום מה-2:5 האדיר על מכבי חיפה במחזור הליגה האחרון.

אם מתחשבים במאזן הפנימי בין הקבוצות, כצפוי, לאלופת המדינה ישנו יתרון קל. בחמשת המפגשים האחרונים בין השתיים בכל המסגרות ב”ש יצאה זו עם שלוש הנקודות, כשבשני המפגשים הנותרים המלאבסים הצליחו לנצח פעם אחת (בגמר גביע המדינה 2024), לצד תוצאת תיקו בודדת. מי תצא עם הנקודות הערב?