דקה 61: הפועל ר"ג - מכבי ת"א 3:0

הרכבים וציונים

המחזור התשיעי בליגת העל נמשך בשעה זו, כשהפועל רמת גן תארח את מכבי תל אביב באצטדיון העירוני ברחובות. האורדונים של מסאי דגו מגיעים מהמקום ה-11 עם שש נקודות, אחרי שנכנעו בביתם 2:1 למכבי פתח תקווה במחזור הקודם. כעת, העולה החדשה תנסה להפתיע את הצהובים, לחזור למסלול הניצחונות ולצבור נקודות חשובות במאבק להתרחק מהתחתית.

מנגד, הקבוצה של קני מילר מגיעה אחרי ההפסד הכואב 3:2 להפועל תל אביב בדרבי בגמר גביע הטוטו, ותקווה להתאושש על חשבון המארחת. במשחק הליגה האחרון שלהם הצהובים הביסו 2:6 את הפועל חיפה, וכעת יחפשו ניצחון נוסף שיחזיר אותם למקום הראשון, אחרי שהפועל באר שבע עלתה לפסגה בעקבות ניצחונה אמש על מכבי פתח תקווה.

הצהובים נראים נפלא במחצית הראשונה כבר מהפתיחה, ועלו ליתרון מהיר כבר לאחר שלוש דקות כאשר ג’יימס טאברניר הגביה לאלעד מדמון, והחלוץ המשיך פנימה בנגיחה. בדקה ה-22 היתרון הוכפל לאחר שכדור שטייל ליד קו השער נכנס לשערו הוא מרגלו של מרסיו סילבה. במצב של 2:0 לחובתו, מסאי דגו הגיב בחילוף מוקדם כשהוציא את גוני נאור בדקה ה-30 והחליף אותו במשה סלע. 8 דקות לאחר מכן דור פרץ הצטרף לחגיגה בדקה ה-38 מבישול של מדמון הנפלא.