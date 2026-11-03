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פרץ וסאות'המפטון נפרדו ב-1:1 מול ווסט ברומיץ'

המארחת הייתה מסוכנת יותר, אך הרבתה להחמיץ הזדמנויות קורצות. פנדל מדויק של פרייס (22') העלה את הביתיים ליתרון. אדוזי השווה עבור הקדושים (53')

מערכת ONE | 22:00

דניאל פרץ

דניאל פרץ (IMAGO)

צ'מפיונשיפ - מחזור 14

ההות'ורנס

יום שלישי, 03/11/2026, 22:00

ווסט ברומיץ'

סאות'המפטון

ווסט ברומיץ'

1:1

שופט: ג'וש סמית'

סאות'המפטון
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מובאמה

דניאל פרץ וסאות'המפטון התארחו הערב (שלישי) אצל ווסט ברומיץ' באצטדיון ההות'ורנס, במסגרת המחזור ה-14 בצ'מפיונשיפ. השוער הישראלי וקבוצתו הגיעו להתמודדות לקרב צמרת מסקרן בין החמישית לרביעית בטבלה, כשנקודה אחת בלבד הפרידה ביניהן, וכך גם נפרדו השתיים, לאחר ש-90 הדקות הסתיימו ב-1:1 מותח וחלוקת נקודות.

המארחת פתחה את ההתמודדות עם התלהבות, כאשר כבר בדקה החמישית ג’ימי ג’יי מורגן נשלח בכדור עומק טוב, אך הבעיטה שלו חלפה מעל המשקוף. בדקה ה-12, ג’ייסון מולומבי סחט הדיפה ראשונה מהשוער הישראלי בבעיטה עוצמתית מכ-20 מטרים. הביתיים באו על שכרם מפנדל מדויק של איסק פרייס (22’), לאחר הכשלה של ג’ק סטפנס על רבי אנזינגולה בתוך הרחבה. עם פתיחת המחצית השנייה, הקדושים חזרו למשחק בזכות ערבוביה ברחבת היריבה, שאפשרה לסמואל אדוזי לכבוש את השוויון מקרוב (53’). לקראת סיום ההתמודדות, דניאל פרץ רשם את הצלת המשחק, כאשר בדקה ה-85 בלם בעיטה של איון הגבו משלושה מטרים.   

מחצית שניה

סמואל אדוזי בטירוף (IMAGO)

סמואל אדוזי רץ לחגוג (IMAGO)

דיבין מובאמה שומר על הכדור (IMAGO)

מחצית ראשונה

איסק פרייס, באיום נוסף לשער (IMAGO)

איסק פרייס חוגג את היתרון המוקדם (IMAGO)

איסק פרייס ניגש לבעיטה מהנקודה הלבנה (IMAGO)

איסק פרייס מכין את הבעיטה (IMAGO)

פליקס מיהרה בדריבל (IMAGO)

ג'ימי ג'יי מורגן בועט מול ג'יימס ברי (IMAGO)