פרץ וסאות'המפטון נפרדו ב-1:1 מול ווסט ברומיץ'

הרכבים וציונים

דניאל פרץ וסאות'המפטון התארחו הערב (שלישי) אצל ווסט ברומיץ' באצטדיון ההות'ורנס, במסגרת המחזור ה-14 בצ'מפיונשיפ. השוער הישראלי וקבוצתו הגיעו להתמודדות לקרב צמרת מסקרן בין החמישית לרביעית בטבלה, כשנקודה אחת בלבד הפרידה ביניהן, וכך גם נפרדו השתיים, לאחר ש-90 הדקות הסתיימו ב-1:1 מותח וחלוקת נקודות.

המארחת פתחה את ההתמודדות עם התלהבות, כאשר כבר בדקה החמישית ג’ימי ג’יי מורגן נשלח בכדור עומק טוב, אך הבעיטה שלו חלפה מעל המשקוף. בדקה ה-12, ג’ייסון מולומבי סחט הדיפה ראשונה מהשוער הישראלי בבעיטה עוצמתית מכ-20 מטרים. הביתיים באו על שכרם מפנדל מדויק של איסק פרייס (22’), לאחר הכשלה של ג’ק סטפנס על רבי אנזינגולה בתוך הרחבה. עם פתיחת המחצית השנייה, הקדושים חזרו למשחק בזכות ערבוביה ברחבת היריבה, שאפשרה לסמואל אדוזי לכבוש את השוויון מקרוב (53’). לקראת סיום ההתמודדות, דניאל פרץ רשם את הצלת המשחק, כאשר בדקה ה-85 בלם בעיטה של איון הגבו משלושה מטרים.