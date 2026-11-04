69 דקות לסולומון, ווסטהאם נפרדה ב-3:3 מקרדיף

הרכבים וציונים

ווסטהאם של מנור סולומון השלימה הערב (רביעי) קאמבק אדיר וסיימה ב-3:3 דרמטי מול קרדיף סיטי במסגרת המחזור ה-14 בצ’מפיונשיפ, אחרי שכבר פיגרה 3:0 במחצית הראשונה בבכורה של סקוט פארקר על הקווים. הישראלי פתח בהרכב הפטישים, שיחק 69 דקות ואף איים פעמיים על השער, אך לא הצליח למצוא את הרשת והוחלף במהלך המרדף של קבוצתו אחרי השוויון. למרות מחצית ראשונה מסויטת, האורחת הראתה אופי במחצית השנייה והצליחה להימנע מהפסד מביך בזכות שער מאוחר של מקס קילמן.

ההתמודדות דווקא החלה עם הזדמנויות של ווסטהאם, אך בדקה ה-11 ג'ק מוילן הדהים את הפטישים עם בעיטה אדירה מחוץ לרחבה היישר לחיבורים. משם המארחת החלה להשתלט על העניינים, בעוד סולומון וחבריו התקשו לייצר מצבים מסוכנים. בדקה ה-35 מוילן הוכשל ברחבה על ידי מוראטו, וכעבור שתי דקות דייק מהנקודה הלבנה והכפיל את היתרון. אלא שקרדיף לא עצרה כאן, ובדקה ה-39 החלוץ השלים שלושער מדהים כשנגח מקרוב לרשת לאחר הגבהה של ג'ואל באגן, ושלח את ווסטהאם לחדר ההלבשה בפיגור 3:0 בלתי נתפס.

במחצית השנייה התמונה השתנתה לחלוטין. הפטישים ביצעו שלושה חילופים והחלו ללחוץ על שער המארחת, כשסולומון נכנס יותר לעניינים וניסה פעמיים את מזלו בבעיטות מחוץ לרחבה, אך שתיהן נבלמו בהגנה. בדקה ה-58 דיוויין מוקאסה צימק ל-3:1 לאחר בישול של ג'רוד בואן, ושבע דקות לאחר מכן ארנה אנגלס ניצל מסירת עומק של ג'ואל פירו כדי לקבוע 3:2 ולהחזיר את התקווה.

בדקה ה-69 סולומון פינה את מקומו לאדווין אוסטבו, אך ווסטהאם המשיכה להסתער על השער, ובדקה ה-82 הגיע הרגע הגדול: בואן העביר כדור לרחבה ומקס קילמן דחק מקרוב לרשת את שער השוויון. בתוספת הזמן הפטישים עוד ניסו להשלים מהפך, אך נאלצו להסתפק ב-3:3 משוגע, בסיום משחק שבו עברו מהשפלה במחצית הראשונה לקאמבק מרשים בשנייה.