דקה 29: ולנסיה - ריאל מדריד 1:0

הרכבים וציונים

ולנסיה מארחת בשעה זו את ריאל מדריד באצטדיון המסטאייה, במסגרת המחזור ה-12 בליגה הספרדית, במשחק המשודר בשידור חי בערוץ ONE. החבורה של ז'וזה מוריניו מגיעה להתמודדות בכושר נהדר ולאחר שבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, כשהאחרון שבהם היה 2:3 דרמטי על א.א.ק אתונה בליגת האלופות.

האורחת שלטה בקצב המשחק כבר מהדקות הראשונות והכתיבה את הנעשה על כר הדשא, בעוד העטלפים התקשו לעמוד בקצב של הבלאנקוס ולהתמודד עם הלחץ שהפעילו שחקניו של המאמן הפורטוגלי. למרות השליטה הברורה, החבורה של מוריניו לא הצליחה לתרגם את היתרון שלה למצבים מסוכנים באמת ברבע השעה הראשונה של המשחק, ולנסיה נכנסה לעניינים, החלה לייצר מצבים מסוכנים ולהתקרב לשערה של ריאל מדריד, ואף הצליחה למצוא את הרשת, אך השער נפסל בצדק בעקבות נבדל ברור של דנג'ומה.