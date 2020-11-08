דקה 49: אתלטיקו - ברצלונה 1:1

הרכבים וציונים

קרב ישיר על פסגת הליגה הספרדית, אתלטיקו מדריד מארחת בשעה זו את ברצלונה באצטדיון המטרופוליטנו, במסגרת המחזור ה-12, להתמודדות שעשויה לשנות את תמונת הצמרת רגע לפני פגרת הנבחרות.

אתלטיקו מדריד פתחה את המשחק בסערה וכבר בדקה החמישית חוליאן אלברס הגיע למצב אדיר של אחד על אחד מול ז'ואן גארסיה, אך התמהמה עם הבעיטה והחמיץ הזדמנות מצוינת להעלות את אתלטיקו מדריד ליתרון מוקדם. התקפה לאחר מכן פוביל התרומם נהדר ונגח בעוצמה לעבר השער, אך הכדור ננעץ במשקוף של הקטלונים. דקה לאחר מכן, גם הקטלונים מצאו את המשקוף, כשפדרי שחרר בעיטה עוצמתית שננעצה בו. בדקה העשירית, ג'וליאנו סימאונה קיבל כדור נהדר מחוליאן אלברס, לא התבלבל מול השער ושלח את הכדור לרשת, בדרך ליתרון 0:1 של הקולצ'ונרוס.

בדקה ה-22, לאמין ימאל פרץ באגף והגיע למצב מסוכן מול השער, אך בעט חלש ויאן אובלק הצליח להדוף את הכדור לקרן. ארבע דקות לאחר מכן, אלברס היה קרוב מאוד להכפיל את התוצאה, אך במצב מצוין מול גארסיה בעט היישר לגופו של השוער והחמיץ הזדמנות אדירה. בדקה ה-32, ימאל שוב התקרב לכיבוש, אך הבעיטה שלו פגעה רק ברשת החיצונית. בדקה ה-45 הגיע הרגע הגדול של ברצלונה, כשפרמין לופס השתחרר בשטח קטן ושחרר בעיטה מושלמת לפינה הרחוקה, שלא הותירה לאובלק שום סיכוי לעצור את הכדור.