דקה 36: פאלאס - ליברפול 0:1

הרכבים וציונים

משחק לוהט בפרמייר ליג. ענאן חלאיילי וקריסטל פאלאס מארחים בשעה זו את ליברפול במסגרת המחזור ה-10 של הליגה האנגלית והאחרון לפני היציאה לפגרת הנבחרות. הנשרים כבר רושמים שלושה הפסדי ליגה רצופים, כולל 2:0 לטוטנהאם בשבוע שעבר. השחקנים של פייר סאג’ אמנם חילצו 1:1 דרמטי נגד הופנהיים בליגה האירופית ביום חמישי, אך מוצאים את עצמם מתחת לקו האדום, כשיוכלו לעלות לחוף מבטחים עם ניצחון.

ממול עומדת ליברפול של אנדוני איראולה, שמגיעה למשחק בסלהרסט פארק עם רצף של שני הפסדים, דבר שקורה לה לראשונה העונה. אם בהפסד 1:0 לארסנל במחזור הקודם בליגה עוד היו סימנים חיוביים, אז ה-3:2 לפנרבחצ’ה בליגת האלופות היווה דאגה גדולה והמייטי רדס ינצחו לא להיקלע למשבר.