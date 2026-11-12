נצמדה לפסגה: בלגיה ניצחה 1:2 את טורקיה

צ'אקיר
קדיאולו
קאבאק
דמיראל
איידין
יוקסק
קוקצ'ו
יילמאז
גולר
אקגון
אונאל
גול
צ'להאנולו
אוזטשלן
צ'ליק
לאמנס
קסטאן
אנגוי
מצ'לה
דה-קויפר
דה בריינה
רסקין
טילמאנס
מוריירה
דוקו
דה קטלארה
לוקבאקיו
טרוסארד
המחזור החמישי בליגת האומות מפגיש הערב באיזמיר את טורקיה ובלגיה, במסגרת בית 1 של דרג א'. המארחת מגיעה למשחק כשהיא עם הגב אל הקיר, לאחר ארבעה הפסדים בארבעת המחזורים הראשונים, ומחפשת נקודות ראשונות בקמפיין תחת המאמן החדש סרגן יאלצ'ין. מנגד, השדים האדומים רוצים להמשיך במאבק בצמרת הבית ולהוסיף לניצחון המרשים שכבר השיגו מול איטליה.
המשחק נפתח בשליטה טורקית, ובדקה ה-20 ארדה גולר העלה את המארחת ליתרון עם בעיטה חופשית אדירה מחוץ לרחבה. אלא שבלגיה הגיבה במהירות: קווין דה בריינה השווה בדקה ה-27, ושלוש דקות לאחר מכן שארל דה קטלארה השלים מהפך וקבע 1:2 לשדים האדומים.
במחצית השנייה בלגיה ניסתה להגדיל את היתרון, אך השוער הטורקי צ'אקיר סיפק מספר הצלות חשובות. מנגד, גם לאמנס מנע מטורקיה להשוות עם עצירות מול ניסיונות של ארדה גולר. בדקה ה-67 הקאן צ'להאנולו הגיע להזדמנות טובה מתוך הרחבה, אך הוא לא מצא את המסגרת וכרגע התוצאה נשמרת על 1:2 לטובת הבלגים.
יונוס אקגון בעט ברגל שמאל מחוץ לרחבה, אך השוער סנה לאמנס עצר.
חילוף: אוגוז איידין יצא, זקי צ'ליק נכנס במקומו.
חילוף: איסמעיל יוקסק יצא, סליח אוזטשלן נכנס במקומו.
חילוף: דייגו מוריירה יצא, ליאנדרו טרוסארד נכנס במקומו.
חילוף: כובש השער קווין דה בריינה יצא, דודי לוקבאקיו נכנס.
החלוץ הבלגי צ'ארלס דה קטלארה נכנס למרכז הרחבה, בעט לפינה השמאלית אך שוב צ'אקיר הצליח לשמור את הטורקים במשחק.
חילוף שני אצל הטורקים, הקאן צ'להאנולו נכנס ואורקון קוקצ'ו יצא.
דקה 57: חילוף ראשון אצל טורקיה, דניס גול נכנס במקומו של אנס אונאל.
ג'רמי דוקו פרץ לרחבה ועבר שני שחקני הגנה טורקים, אך צ'אקיר מנע ממנו להגיע לבעוט לשער.
ארדה גולר ניסה את מזלו בבעיטה ברגל שמאל מחוץ לרחבה, אך לאמנס היה במקום והדף את הכדור שנבעט אל מרכז השער
שער!, בלגיה עלתה ל-1:2: צ'ארלס דה קטלארה קיבל את הכדור בפינה הימנית של הרחבה, ובעט בעוצמה והכניע את צ'אקיר.
שער!, בלגיה השוותה את התוצאה ל-1:1: ג'רמי דוקו העביר מסירת רוחק לקווין דה בריינה, שבעט מקרוב פנימה.
שער!, טורקיה עלתה ל-0:1: ארדה גולר בבעיטה חופשית אדירה מרחוק הכניע את למאנס והעלה את המארחת ליתרון.
המשחק יצא לדרך!