נצמדה לפסגה: בלגיה ניצחה 1:2 את טורקיה

הרכבים וציונים

המחזור החמישי בליגת האומות מפגיש הערב באיזמיר את טורקיה ובלגיה, במסגרת בית 1 של דרג א'. המארחת מגיעה למשחק כשהיא עם הגב אל הקיר, לאחר ארבעה הפסדים בארבעת המחזורים הראשונים, ומחפשת נקודות ראשונות בקמפיין תחת המאמן החדש סרגן יאלצ'ין. מנגד, השדים האדומים רוצים להמשיך במאבק בצמרת הבית ולהוסיף לניצחון המרשים שכבר השיגו מול איטליה.

המשחק נפתח בשליטה טורקית, ובדקה ה-20 ארדה גולר העלה את המארחת ליתרון עם בעיטה חופשית אדירה מחוץ לרחבה. אלא שבלגיה הגיבה במהירות: קווין דה בריינה השווה בדקה ה-27, ושלוש דקות לאחר מכן שארל דה קטלארה השלים מהפך וקבע 1:2 לשדים האדומים.

במחצית השנייה בלגיה ניסתה להגדיל את היתרון, אך השוער הטורקי צ'אקיר סיפק מספר הצלות חשובות. מנגד, גם לאמנס מנע מטורקיה להשוות עם עצירות מול ניסיונות של ארדה גולר. בדקה ה-67 הקאן צ'להאנולו הגיע להזדמנות טובה מתוך הרחבה, אך הוא לא מצא את המסגרת וכרגע התוצאה נשמרת על 1:2 לטובת הבלגים.