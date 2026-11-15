דקה 26: ספרד - אנגליה 0:0

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ווייט
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קוואנסה
הול
אנדרסון
רייס
רוג'רס
בלינגהאם
גורדון
קיין
ספרד מארחת בשעה זו את אנגליה באצטדיון המטרופוליטנו במדריד, במסגרת המחזור השישי והאחרון בבית 3 בדרג א' של ליגת האומות. החבורה של לואיס דה לה פואנטה מגיעה להתמודדות מהמקום הראשון עם מאזן מושלם של 15 נקודות מחמישה משחקים, ויודעת שתיקו יספיק לה כדי להבטיח את פסגת הבית. מנגד, שלושת האריות נמצאים במקום השני עם 12 נקודות, וגם הם כבר הבטיחו את מקומם ברבע הגמר. הנבחרת של תומאס טוכל תנסה להשיג ניצחון יוקרתי שעשוי לאפשר לה לעקוף את הספרדים בטבלה. לה רוחה מגיעה לאחר ניצחון 0:2 על צ'כיה, משערים של אלכס באנה ומארק פוביל.
אנגליה פתחה בסערה והפעילה לחץ כבד על הספרדים, כשבלינגהאם נעצר אצל אונאי סימון כבר בדקה השנייה וקיין פספס במעט את המסגרת. שלושת האריות ממשיכין להכתיב את הקצב, בעוד החבורה של דה לה פואנטה מתקשה להיכנס לעניינים.
חילוף כפוי ראשון בספרד. פוביל נפצע ויצא, פדרו פורו נכנס
רייס קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
לחץ גדול של אנגליה, איבוד כדור של ספרד, גורדון בעט מחוץ לרחבה ופספס במעט את המסגרת
פתיחה משוגעת למשחק והזדמנות נוספת לאנגליה. הפעם, רייס קיבל כדור ברחבה והגיע למצב טוב, אך סימון יצא היטב והדף
ניסיון ראשון של אנגליה. כדור קרן הוגבה לרחבה ומצא את בלינגהאם, שמקרוב הגיע ראשון ובעט, אך סימון היה במקום והדף
השופט קלמן טורפן הוציא את ההתמודדות לדרך!