דקה 26: ספרד - אנגליה 0:0

הרכבים וציונים

ספרד מארחת בשעה זו את אנגליה באצטדיון המטרופוליטנו במדריד, במסגרת המחזור השישי והאחרון בבית 3 בדרג א' של ליגת האומות. החבורה של לואיס דה לה פואנטה מגיעה להתמודדות מהמקום הראשון עם מאזן מושלם של 15 נקודות מחמישה משחקים, ויודעת שתיקו יספיק לה כדי להבטיח את פסגת הבית. מנגד, שלושת האריות נמצאים במקום השני עם 12 נקודות, וגם הם כבר הבטיחו את מקומם ברבע הגמר. הנבחרת של תומאס טוכל תנסה להשיג ניצחון יוקרתי שעשוי לאפשר לה לעקוף את הספרדים בטבלה. לה רוחה מגיעה לאחר ניצחון 0:2 על צ'כיה, משערים של אלכס באנה ומארק פוביל.

אנגליה פתחה בסערה והפעילה לחץ כבד על הספרדים, כשבלינגהאם נעצר אצל אונאי סימון כבר בדקה השנייה וקיין פספס במעט את המסגרת. שלושת האריות ממשיכין להכתיב את הקצב, בעוד החבורה של דה לה פואנטה מתקשה להיכנס לעניינים.