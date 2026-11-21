הרכבים וציונים

ריאל מדריד מארחת בשעה זו את סלטה ויגו באצטדיון סנטיאגו ברנבאו במסגרת המחזור ה-13 בליגה הספרדית, לאחר כחודש שבו לא שיחקה בביתה.

האורחת פתחה את המשחק ללא רגשי נחיתות, הציגה יכולת טובה ואף הצליחה להחזיק בכדור בדקות הפתיחה. בדקה השישית הגיע היתרון המפתיע, כשוויליוט סוודברג ניצל חור בהגנת הבלאנקוס, פרץ באגף השמאלי והעביר כדור מדויק לרגלו של פאבלו דוראן, שמקרוב הכניע את קורטואה והעלה את סלטה ל-0:1 מוקדם. לאחר שער היתרון של סלטה, ריאל השתלטה על המשחק והחלה ללחוץ במטרה להשיג את השוויון. בדקה ה-14 ברנרדו סילבה הגיע להזדמנות אדירה, אך הנגיחה שלו לא הייתה מדויקת וחלפה מחוץ למסגרת. בהמשך, גם ארדה גולר וקיליאן אמבפה החמיצו מצבים קורצים, אך עד הדקה ה-30 האורחת הצליחה לעמוד בלחץ ולשמור על יתרונה.