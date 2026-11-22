הרכבים וציונים

ליברפול מארחת בשעה זו באנפילד את מנצ'סטר יונייטד במסגרת המחזור ה-11 בפרמייר ליג, כשהיא מחפשת יציבות ומנסה לנצל את המשבר העמוק של יריבתה המושבעת. המייטי רדס יצאו לפגרת הנבחרות עם ניצחון חוץ חשוב 1:3 על קריסטל פאלאס שקטע רצף של שני הפסדים, והם מדורגים במקום הרביעי בטבלה עם 18 נקודות מ-10 מחזורים. מנגד, מנצ'סטר יונייטד מגיעה להתמודדות כשהיא מתחת לקו האדום לאחר פתיחת עונה היסטורית לרעה שכללה שמונה נקודות בלבד, ניצחון בודד ואפס רשתות נקיות. ה-4:4 הדרמטי מול אסטון וילה במחזור הקודם חתם את דרכו של מייקל קאריק על הקווים, וכעת מאוריסיו פוצ'טינו עורך את הופעת הבכורה שלו כמאמן השדים האדומים בתקווה לפתוח ברגל ימין.

אלא שלמייטי רדס היו תוכניות אחרות והם פתחו את המשחק בסערה. לני יורו הורחק בכרטיס אדום ישיר כבר בדקה השמינית אחרי שמנע מאלכסנדר איסאק מצב ודאי לשער והשאיר את יונייטד בעשרה שחקנים, דומיניק סובוסלאי ניצל את המצב הנייח והפציץ את הרשת של סנה לאמנס. שלוש דקות בלבד חלפו וריו נגומואה הכניס כדור רוחב מצוין לרחבה, אליו עט פלוריאן וירץ באקרובטיות ומקרוב הכפיל את היתרון של המרסיסיידרס.