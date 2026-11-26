הרכבים וציונים

טוטאל פוטבול. אייאקס חגגה הערב (חמישי) ב’יוהאן קרויף ארנה’ עם 0:4 על ת’ון במסגרת המחזור הרביעי של הקונפרנס ליג. חבריו לקבוצה של אוסקר גלוך, שנותר על הספסל, רקדו על הדשא עם כדורגל שהזכיר את הימים הגדולים של הקבוצה, ולא הותירו לשיווצריים סיכוי.

הקבוצה הביתית פתחה את המשחק בסערה, וכבר בדקה השישית ראיין בונידה ניצל מסירה של אוליבר אדווארדסן ובעט מקרוב לרשת. רגע לפניי הירידה להפסקה אייאקס הענישה את היריבה פעם נוספת, כשמרקוס לאונרדו סיים התקפה קבוצתית נהדרת מול שער ריק, והכפיל את התוצאה.

המחצית השנייה נמשכה באותה מגמה של שליטה הולנדית. בדקה ה-70, בונידה השלים צמד אישי, כשסובב כדור חופשי נפלא מ-25 מטרים לרשת, בדרך ל-0:3. ת'ון ניסתה להשיג שער מצמק, אך נתקלה שוב ושוב בטר שטגן, ובדקה ה-89 סטיבן ברחהאוס קבע את תוצאת המשחק עם צ’יפ אלגנטי מחוץ לרחבה. בסיום, 0:4 משכנע לחניכים של מיגל אנחל סאנצ’ס.