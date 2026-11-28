הרכבים וציונים

ריאל מדריד רוצה להמשיך לדהור. חניכיו של ז'וזה מוריניו מארחים בשעה זו את אלאבס באצטדיון סנטיאגו ברנבאו במסגרת המחזור ה-14 בליגה הספרדית, כשהם סופרים עשרה ניצחונות רצופים בכל המסגרות. הבלאנקוס מגיעים לאחר ניצחון 1:2 על סלטה ויגו במחזור הקודם והצגה גדולה בליגת האלופות, שם הביסו 1:5 את פ.ס.וו איינדהובן, ויקוו להמשיך במרדף אחר ברצלונה שבפסגה.

מנגד, הבאסקים, שמדורגים במקום התשיעי בטבלה, הצליחו לקטוע במחזור הקודם רצף של שמונה משחקי ליגה ללא ניצחון כשגברו 1:3 על דפורטיבו אה קורוניה. המשימה שמחכה להם בבירת ספרד אינה פשוטה כלל, שכן הבלאנקוס ניצחו בכל תשעת המפגשים האחרונים בין הקבוצות.