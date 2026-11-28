הרכבים וציונים

יצאה מהרצף הרע שלה: לאחר 6 משחקים ללא ניצחון, ווסטהאם גברה הערב (שבת) 0:1 על סטוק סיטי במסגרת המחזור ה-18 בצ’מפיונשיפ וחזרה למסלול הניצחונות. הנציג שלנו בקבוצה, מנור סולומון, לא שותף וחיכה על הספסל במשך כל 90 הדקות.

הישראלי ראה מהספסל את ג’ארד בואן מוחלף בשלב מוקדם עקב פציעה, אך זה לא הפריע לפטישים לשלוט במשחק וליזום יותר מיריבתם, שהגיעה בכושר מצוין לאחר 5 ניצחונות רצופים ומצמרת הליגה.

ווסטהאם איימה יותר לשער, אך לא השכילה להביא זאת לידי ביטוי עד הדקה ה-71, אז קונסטנטינוס מברופנוס נגח לשער וקבע את תוצאת המשחק. הבלם העניק לקבוצתו ניצחון יקר והחזיר אותה למסלול הניצחונות.