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קאסטלנוס
קאנטה
פירו
פליפה
מגאסה
יוהנסון
לאוול
ווילמוט
גרהאם
מקגלין
גלברייט
ג'ונסון
באה
דבני
בומבינו
הירסט
גלאגר
צ'מאדו
אינגלסון
מנהוף
בוזניק
יצאה מהרצף הרע שלה: לאחר 6 משחקים ללא ניצחון, ווסטהאם גברה הערב (שבת) 0:1 על סטוק סיטי במסגרת המחזור ה-18 בצ’מפיונשיפ וחזרה למסלול הניצחונות. הנציג שלנו בקבוצה, מנור סולומון, לא שותף וחיכה על הספסל במשך כל 90 הדקות.
הישראלי ראה מהספסל את ג’ארד בואן מוחלף בשלב מוקדם עקב פציעה, אך זה לא הפריע לפטישים לשלוט במשחק וליזום יותר מיריבתם, שהגיעה בכושר מצוין לאחר 5 ניצחונות רצופים ומצמרת הליגה.
ווסטהאם איימה יותר לשער, אך לא השכילה להביא זאת לידי ביטוי עד הדקה ה-71, אז קונסטנטינוס מברופנוס נגח לשער וקבע את תוצאת המשחק. הבלם העניק לקבוצתו ניצחון יקר והחזיר אותה למסלול הניצחונות.
חילוף נוסף של הקבוצה מהצמרת: בוזניק החליף את ג'ונסון
מגאסה החליף את מוקאסה
חילוף כפול אצל המוליכה: פבלו החליף את אוסטב
מנהוף נכנס במקום דווני
אינגלסון נכנס במקום הו באה
חילוף משולש אצל סטוק: צ'מאדו החליף את לאוול
חילוף נוסף אצל ווסטהאם: פירו החליף את קאסטלנוס
חילוף ראשון אצל סטוק: גלאגר החליף את הירסט
חילוף מוקדם אצל ווסטהאם: קאנטה החליף את בואן שנפצע