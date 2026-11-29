הרכבים וציונים

ברצלונה מתארחת בשעה זו אצל דפורטיבו אה קורוניה בריאסור במסגרת המחזור ה-14 בליגה הספרדית, במשחק שמועבר בשידור חי בערוץ ONE, במטרה לנצל את המעידה של ריאל מדריד (2:1 לאלאבס) ולהגדיל את הפער בפסגה לחמש נקודות מאתלטיקו ולשש מהבלאנקוס. החבורה של האנזי פליק מגיעה עם 36 נקודות ואחרי 1:4 על סבאח בליגת האלופות, כשאוריין גורן נכלל בסגל ומקווה לבכורה רשמית בבוגרים. מנגד, העולה החדשה, שצברה 15 נקודות וניצחה רק פעם אחת בתשעת המחזורים האחרונים, תנסה לקלקל לקטלונים ביום השנה ה-127 להקמתם ולהפתיע בעזרת הקהל הביתי, שראה אותה מנצחת 1:2 את אוססונה במשחקה הקודם בריאסור.

הפתיחה הייתה חלומית עבור השחקנים של האנזי פליק, שכבר אחרי דקה וחצי הם עלו ליתרון. הכדור הלך ימינה לעברו של לאמין ימאל והכוכב הצעיר של בארסה עשה דריבל, העביר מסירה לכיוון השער, אבל דני אולמו פתח רגליים, בלבל את ההגנה והכדור נכנס פנימה. כבר בהתקפה הראשונה לאחר השער, דפורטיבו כמעט השוותה, כשהגנת ברצלונה נתפסה גבוהה, אבל ירמאי הרננדס נעצר על ידי ז’ואן גרסיה. בדקה התשיעית, פאו קובארסי ביצע טעות קשה ואיבד כדור לפייר-אמריק אובמיאנג, כשהאקס של בארסה גלגל פנימה את השוויון. בדקה ה-21, האורחים חזרו להוביל אחרי שפריצה יפה של אנתוני גורדון מצאה את הראש של דני אולמו, שהצליח לנגוח פנימה ולהכניע את לאו רומאן בשער של דפור.