הרכבים וציונים

ארסנל מארחת בשעה זו את מנצ'סטר סיטי למפגש פסגה מסקרן במסגרת המחזור ה-12 בפרמיירליג. התותחנים, שמוליכים את הטבלה בפער של שש נקודות, מגיעים לאחר שתי תוצאות תיקו רצופות מול ניוקאסל ודורטמונד. למרות המעידות, חניכיו של מיקל ארטטה מציגים יכולת מרשימה במשחקי הבית עם חמישה ניצחונות בחמישה משחקי ליגה העונה. מנגד, הסיטיזנס מגיעים בתקופה לא פשוטה, לאחר ארבעה משחקי ליגה רצופים ללא ניצחון, הכוללים שלושה הפסדים ותיקו. חניכיו של אנצו מארסקה מדורגים במקום השלישי עם 22 נקודות, ויקוו לעצור את הרצף השלילי ולצמצם את הפער מהפסגה.

גם ההיסטוריה בין השתיים מוסיפה עניין למפגש. ארסנל ניצחה את סיטי 0:3 במגן הקהילה, וכעת תנסה להשלים ניצחון כפול עליה באותה עונה לראשונה מאז 2014/15. בנוסף, התותחנים לא הפסידו בשלושת מפגשי הליגה הביתיים האחרונים מול הסיטיזנס, עם שני ניצחונות ותיקו. כעת, מוליכת הטבלה תקווה להמשיך במגמה החיובית, להגדיל את יתרונה בפסגה ולספק הצהרת כוונות נוספת במאבק האליפות.